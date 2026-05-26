Ecco il quadro pressoché definitivo quando all’appello mancano solo 6 sezioni, delle 196 totali del comune di Reggio
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Forza Italia primo partito a sostegno della coalizione di Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria. Seguono la lista Cannizzaro Sindaco e Fratelli d’Italia. Di seguito l’elenco delle singole preferenze. Questo il quadro pressoché definitivo, quando mancano solo 6 sezioni, delle 196 totali del comune di Reggio.
Forza Italia 10.976 voti – 12,46%
Antonino Maiolino detto Tonino 1562 voti
Federico Andrea Milia detto Melia detto Milea 1225
Antonino Zimbalatti detto Nino 953
Vincenzo Albanese 569
Concettina Battaglia detta Cetty 99
Silvia Callegari 459
Antonia Caracciolo 27
Domenico Francesco Cozzupoli 40
Giovanna D’Agostino 390
Giuseppe Eraclini 1096
Maria Carmela Federico detta Marika 533
Francesca Laura Ferrara 25
Tiziana Eleonora Filocamo 223
Pasquale Imbalzano 834
Rocco Lascala 953
Eleonora Macheda 81
Fabienne Marino 118
Sonia Morabito 534
Santa Agata Rosaria Multari detta Santa 75
Maria Daniela Musarella 401
Antonio Paolillo 33
Paolo Paviglianiti 1070
Santa Pellicano 290
Francesca Pizzi 112
Carmen Polito 177
Antonia Postorino detta Antonella 482
Teresa Praticò 76
Maria Quartarone 1
Fortunata Raffa 165
Concetta Romeo 265
Rosamaria Sorrenti 33
Bruno Zappia 82
Cannizzaro sindaco 10.952 voti – 12,44 %
Manuela Iatì 929
Fortunato Altomonte detto Dino 149
Vincenzo Barillà 193
Giovanna Barreca 206
Francesco Basile Rognetta 156
Paolo Bilardi 1319
Angela Campolo 649
Rocco Chizzoniti 134
Fabio Giuseppe Colella 1004
Domenico Comandè 144
Pasquale Crucitti 63
Amelia Eva Cugliandro 67
Nicola Zera Falduto 1224
Angela Maria Federico 212
Caterina Giustra 155
Grazia Iracà 318
Lucio Masottini 620
Francesco Malara detto Ciccio 582
Antonino Maria Marcianò detto Nino 593
Mattea Angela Marino detta Angela 129
Vincenzo Marrari detto Enzo detto Marrara 492
Rosanna Melissari 172
Vittorio Messineo 61
Claudia Modafferi 414
Demetrio Francesco Morabito detto Mimmo 512
Francesca Moscato 481
Antonino Alessandro Neri detto Nino 289
Filomena Priolo detta Emy 478
Consolata Putortì 190
Bruno Siclari 179
Antonia Ventura 273
Stefano Maria Vilasi 867
Fratelli d’Italia 9.878 voti – 11,22 %
Demetrio Marino 1431
Guido Rulli 498
Demetrio Abate 101
Simona Aiello 44
Michela Alampi 129
Antonino Barbaro 2
Giuseppe Bilardi 1087
Giuseppina Emanuela Bonsignore 4
Vittoria Borzumati 285
Debora Caccamo 60
Ramona Angela Calafiore 601
Luigi Dattola 500
Daniela De Blasio 888
Antonino Carlo Fazio 186
Francesco Germanò 393
Giuseppe Guarnaccia 450
Riccardo Latella 588
Nicola Antonio Malaspina 515
Serena Antonia Mangano 1260
Marcello Morace 162
Ivano Nasso 177
Giuseppe Nesci 139
Daniela Fortunata Nucera 250
Roberta Palumbo 7
Valerio Politi 236
Federica Postorino 81
Natale Praticò 280
Erminia Presentino detta Romanella 537
Francesca Ravenda 126
Giulia Romeo 56
Laura Fausta Schiavone 2
Domenico Siclari 157
Reggio Futura 7.223 voti – 8,20 %
Mariano Pasquale Barbalace – 225
Daniela Aliquò – 69
Bruno Bagnato – 409
Franco Barillà – 45
Rocco Basile – 317
Mariateresa Battaglia – 205
Giuseppe Branca – 40
Antonino Caratozzolo – 487
Valentina Caravello – 29
Luigi Catalano – 186
Filomena Marialuisa Curatola (detta Luisa) – 1412
Antonino De Girolamo – 34
Saveria Fraschini (detta Serenella) – 74
Antonella Girasole – 111
Filomena Iatì (detta Mena) – 1094
Nicola Maria Ilacqua – 30
Massimo Labate – 527
Saverio Giuseppe Laganà – 373
Francesco Mandaglio – 44
Gaetano Massara – 502
Maristella Milone – 6
Nadia Gabriella Nicolò – 48
Giovanni Palermo – 15
Marco Parisi – 1304
Rosa Ricciardi – 70
Daniele Romeo – 890
Giovanni Sanfilippo (detto San Filippo - S. Filippo) – 453
Sabrina Sorbo – 155
Patrizia Donatella Sicari – 158
Vincenzo Surace – 226
Margherita Tripodi – 335
Lega 5.998 voti – 6,81%
Caridi Antonino (Detto Nino) 1852
De Biasi Giuseppe 1212
Neri Armando 408
Campolo Carmelo 298
Squillaci Antonino Vincenzo 136
Ieracitano Maria 214
Marciano' Francesco 188
Nucera Maria (Detta Mariella) 539
Sidari Domenico 27
Condemi Antonia 423
Spanò Cosimo Maria Vittorio 246
Tripepi Romana 28
Galtieri Tito Francesco 131
Casile Anna Maria 143
Condello Maria 41
Ravese Cinzia Maria Carmela 59
Tramontana Sara Grazia 134
Quattrone Giuseppe 69
Sorgona' Alessandro (Detto Sascha) (Detto Sasca) 197
Foro Teresa 11
Calabrò Salvatore 31
Nicolò Domenica (Detta Nicky) 180
Noto Domenico Maria 16
Siviglia Caterina 58
Grenzi Martina 483
Comberiati Vittoria 20
Colica Vanessa 544
Mesiani Mazzacuva Erminia Carmela (Detta Erminia) 532
Saraceno Laura 18
Posca Antonia Natascia 70
Mercuri Iolanda 44
Zoccali Mila 1
Alternativa popolare 4.245 voti – 4,82 %
Ripepi Massimo Antonino 1024
Andidero Ersilia 95
Barcella Giovanna 55
Bisacchi Elena 23
Boz Antonella Angela Mara 7
Caristi Giovanna Miriam 2
Chirico Teresa 24
D’Aguì Patrizia 300
De Paoli Emilio Francesco 43
Drommi Antonia Grazia 20
Falcomatà Bruno 85
Ferro Maria Giovanna, detta Vania 130
Filocamo Eleonora 23
Gatto Paolo 277
Iaconis Carmela, detta Carmen 40
Imbalzano Emiliano 917
Isabella Margherita Simona 239
Leo Vincenzo Roberto 611
Logoteta Danila 11
Mallamace Elisa Maria 117
Mancini Gaia 2
Marino Bruno 3
Minniti Michaela Claire 166
Perni Antonio 1
Principato Angela Irene 38
Romeo Maria Letizia 23
Scaramozzino Maria 74
Scopelliti Paolo 177
Stillittano Francesco 238
Tramontana Emilio 2
Trapani Francesco 48
Zappia Letterio, detto Lillo 120
Noi Moderati – Ppe 3.790 voti – 4,30 %
Mario Cardia – 1044
Laura Carere – 108
Domenico Cicciù – 190
Barbara Colazza – 9
Rosario Corsaro – 75
Maria Paola Dalmazio – 196
Giuseppe D’Ascoli (detto D’Ascola) – 340
Ugo David – 25
Nela Petruta Diodati (detta Maria) – 82
Caterina Francesca Falduto – 5
Simona Ferdinanda Falduto – 4
Rosario Galluccio – 2
Michela Germanò – 4
Antonio Luppino – 41
Erica Norina Maione – 165
Liliana Malavenda – 38
Silvana Marrapodi – 45
Antonino Morabito – 79
Pasquale Morabito – 6
Alessia Musarella – 6
Giuseppina Nocera (detta Giusy Nucera) – 247
Nicola Paris – 882
Pasquale Emmanuel Pellicanò – 26
Maria Luisa Scafaria – 95
Giuseppe Sculli – 4
Valeria Sgrò – 87
Giuseppe Sofi – 236
Domenica Surace – 22
Angela Lucia Tamiro – 34
Alessandro Tripodo – 25
Fabiana Venezia – 136
Mariapia Vitagliano – 11
Insieme si può 3.332 voti – 3,78%
Altobruno Giuseppe 210
Argentino Giovanna detta Mazzitelli 95
Barbaro Giuseppe 379
Bellantoni Filippo 234
Buda Greta 9
Cannistrà Maria Chantal 68
D’Amico Sebastiano detto Nuccio 366
Falcone Adelaide Maria 140
Femia Maria Teresa 96
Giglio Mario 0
Giordano Luigi 84
Giovannini Olga Tiziana 11
Guarnaccia Aurelio Nicola 200
Lento Ilenia 50
Marcianò Rocco 20
Musicò Carolina 44
Nunnari Roberta 158
Pitasi Carmine Miriam 405
Placanica Antonio Fabio 89
Recupero Francesco detto Franco 113
Santagati Valentina 6
Scuncia Giuseppe detto Jo 275
Serio Fortunato Oronzo detto Nanà 33
Siviglia Mario 142
Tigani Azzurra 0
Tripodi Angela Carmela 221
Tripodi Domenico detto Mimmo 207
Tripodi Simona detta Simona 179
Vigilante Nadia Teresa 0
Vadalà Antonino detto Nino 14
Zarà Concetta 0
Azione 2.204 voti – 2,50%
Pasquale Ambroggio – 144
Lidia Domenica Biacca – 51
Gianluca Califano – 801
Fabrizio Crea – 7
Vanessa Cutrupi – 98
Maria Cuzzola – 20
Vincenzo Gianluca Delfino – 38
Naima Douraibi – 51
Rosanna Emilia Ferlito – 0
Alessia Ficara – 44
Luigi Davide Foti – 5
Annunziata Furuli – 12
Cosimo Giaceli – 4
Maria Pia Antonella Guarna – 31
Andrea Benito La Cava – 23
Giuseppe Lombardo – 213
Andrea Malara – 210
Maria Marcianò (detta Mariella) – 82
Diego Meduri – 5
Claudia Enrica Messina – 26
Domenico Minoliti – 0
Antonella Morabito – 159
Doina Cleopatra Oprea – 9
Carmelina Pangallo (detta Carmen) – 155
Maria Angela Placido – 103
Anna Maria Riso – 56
Raffaella Romeo – 58
Francesco Spanò – 26
Angelina Stillisano – 75
Leandra Stillitano – 208
Maria Tomasello – 25
Reggio Protagonista 1.784 voti – 2,03 %
Annunziato Azzarà (detto Nuccio) – 499
Maurizio Albanese – 4
Maria Antonina Calabrò – 31
Domenico Caracciolo (detto Mimmo) – 8
Attilio Salvatore Caravelli – 23
Erminio Cianciolo – 11
Domenico Cutrupi – 11
Antonino Cuzzola – 10
Giovanni Di Bella – 86
Manila Falduto – 12
Vincenza Gaeta (detta Enza) – 19
Giuseppe Garozzo – 4
Anthony Gullì – 23
Valentina Maria Lacava – 72
Gaetano Laboccetta – 13
Liudmyla Maksymenko (detta Mila) – 11
Gianluca Mangiola – 0
Ilenia Martino – 74
Sabrina Martorano – 264
Marcella Mazzuca – 8
Alfredo Maria Marcello Morace – 5
Annamaria Musolino – 76
Giovanni Nicolò – 13
Giuseppe Pinto (detto Peppe) – 279
Stefania Pirrello – 56
Consolato Porcino – 5
Antonino Pietro Romeo – 236
Concettina Siciliano (detta Titty) – 122
Elisa Lucrezia Sottilaro – 1
Gianluigi Triolo (detto Gigi) – 22
Antonio Tripodi – 6
Carmela Zoccali (detta Carmen) – 21
Unione di Centro 839 voti – 0,95 %
Rosa Maria Perrone (detta Rosy) – 167
Giulia Bonfiglio – 1
Grazia Antonia Carbone – 1
Giuseppe Caristena – 6
Martina Cianfano – 3
Anna Cimarosa – 5
Vittorio Clemeno – 3
Domenico Giovanni Bruno Cordova – 16
Salvatore D’Amico – 14
Gianluca Gallo – 0
Francesco Germanò – 25
Letizia Iaria – 1
Giancarlo Labozzetta – 0
Rosamaria Lascala – 27
Antonino Giuseppe Mangiola – 16
Danilo Antonio Marino – 68
Mani Neri – 0
Giuseppe Nicolò – 31
Paolo Nucera – 0
Danila Roberta Palumbo – 60
Giuseppina Pirillo – 1
Annunziato Rizzotto – 11
Maddalena Romano – 15
Antonio Rosselli – 1
Antonio Sapone – 218
Giovanna Maria Sarica – 14
Rosa Veccia (detta Rosilita) – 38
Paolo Zagarella – 46
Giovanna Zindato – 46
Fabio Crupi – 0
Aldo De Caridi – 75