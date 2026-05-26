Ecco il quadro pressoché definitivo, quando mancano solo 6 sezioni, delle 196 totali del comune di Reggio
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Partito Democratico primo partito a sostegno della coalizione di Domenico Battaglia, sconfitto nella competizione elettorale per il rinnovo della carica di sindaco di Reggio Calabria. Seguono la Svolta e Alleanza Verdi e Sinistra. Questo il quadro pressoché definitivo, quando mancano solo 6 sezioni, delle 196 totali del comune di Reggio.
Reset
- Antonino Salvatore Arecchi (detto Tonino) 97
- Fortunato Barbaro (detto Nanni) 75
- Laura Bertullo 98
- Felicia Immacolata Bova 10
- Maria Cristina Caridi 12
- Francesco Catalano 618
- Fortunato Cucinotta 28
- Maria De Carlo 0
- Angelina De Salvo 80
- Paolo De Stefano (detto Paolone detto Gas) 112
- Santina Alessandra Del Gange 45
- Silvia D’Urso 20
- Giuseppe Foti 44
- Silvia Giandoriggio 236
- Maria Stella Granillo 18
- Giovanni Latella 401
- Vincenzo Fabio Luciano Lucisano (detto Enzo) 21
- Antonio Malara (detto Toto’) 62
- Francesco Poto 30
- Maria Annunziata Romeo 55
- Debora Scopelliti 19
- Giuseppa Scrivo 20
- Saverio Silva 29
- Ana Silang 25
- Ranjit Singh 25
- Filippo Sorgonà 104
- Fabio Vazzana 17
- Mirella Francesca Ierace 1
- Fabio Mafrìca 5
- Domenico Iaria 4
- Vanessa Gattuso 13
- Giada Andrea Pavone 0
Lista Pd
- Maria Antonietta Rositani 262
- Maria Amaddeo 7
- Anna Maria Pia Ardito 4
- Francesco Arfuso 7
- Margherita Azzarà 372
- Francesco Orlando Barreca (detto Franco) 497
- Maria Bellini 12
- Valeria Borruto 196
- Anna Maria Briante 407
- Paolo Brunetti 791
- Carmela Caminiti 6
- Francesca Costantino 1
- Roberto Diano 201
- Aida Fiumara 29
- Annamaria Greco 15
- Irene Patrizia Ielo 93
- Manuela Lacaria 40
- Simona Mafrici 49
- Marcantonino Malara (detto Nino) 1169
- Giuseppe Marino 992
- Vincenzo Marra 725
- Angela Martino 422
- Eleonora Maria Pia Megale 517
- Emilio Minniti 13
- Giovanna Modafferi 53
- Christine Monticelli (detta Romeo) 4
- Nicola Neto 4
- Lucia Anita Nucera in Maisano (detta Anna, Nucara, Nocera) 759
- Vincenza Quattrone 91
- Antonio Ruvolo 726
- Giuseppe Triolo 20
- Carmelo Versace 949
Lista “Avanti Casa Riformista”
- Domenico Aricò 41
- Maria Antonia Barreca 15
- Santo Bongani 287
- Piero Borghetti 26
- Paola Borzumati 35
- Giulia Cotroneo 9
- Domenica Criaco 90
- Giuseppe Cuzzocrea (detto Pino) 624
- Enrico Errigo 8
- Raffaele Falcomatà 49
- Damaride Galesi 18
- Isidoro Giardiniere 31
- Giuseppe Giordano 89
- Maria Stella Ielo 71
- Antonio Le Pera 3
- Angela Libri 13
- Loredana Francesca Lombardo 8
- Martina Mauro 31
- Fortunata Valeria Neri 19
- Giovanna Pratticò 3
- Filippo Quartuccio 671
- Giovanni Francesco Raffa 2
- Valentina Rappoccio 12
- Carmela Scordo 21
- Pasquale Danilo Spinella 0
- Ilaria Surace 16
- Maria Laura Timone 236
- Agata Domenica Trunfio 48
- Francesca Zaccone 69
- Giuseppa Tomo 25
- Mario Ronnie Van Beuge (detto Mariovan) 3
- Antonia Manuela Mesiano 17
Lista Battaglia sindaco
- Lidia Violi 62
- Lidia Deborah Chiriatti 214
- Giulia Sembianza 32
- Marios Lazri 8
- Francesco Nucara 118
- Massimo Geracitano 40
- Pasquale Filippo Marra 74
- Marianna Valentina Pulitanò 5
- Francesca Tiziano 32
- Carmelo Malara 209
- Giovanni Tramontana (detto Gianni) 391
- Francesca Scilla 8
- Valeria Caserta 87
- Carmela Atepi 53
- Antonino Liotta (detto Nino) 379
- Giulia Pezzuto 30
- Andrea Quattrone 13
- Pietro Paolo Palma (detto Pierpaolo) 75
- Claudio Salvatore Casile 35
- Antonia Nucera (detta Antonella) 83
- Caterina Gabriella Cotroneo 47
- Antonio Perpiglia 20
- Giuseppe Falcone 3
- Ludovica Laganà 4
- Maria Marraffa 28
- Donatella Tornese 16
- Fabiana Tomba 3
- Fortunato Maisano 0
- Gianfranco Laurendi 122
- Pietro Barillà 2
- Elena Pelle 41
- Giuseppe Marra 1
Lista “La Svolta”
- Nicola Alati 113
- Giovanni Bova 0
- Claudia Brinzea 85
- Tiziana Bumbaca 119
- Filippo Burrone 534
- Veronica Capone 5
- Leandro Campicelli (detto Cupido) 23
- Antonino Chirico (detto Nino) 341
- Emilia Tiziana De Stefano 236
- Giorgio Falcomatà 42
- Angela Falcone 28
- Paolo Foti 52
- Francesco Paolo Gatto 373
- Irene Michelle Gurnari 56
- Rania Hanoun 26
- Antonina Mafrici 2
- Giovanni Minniti 267
- Claudia Montalto 69
- Roberta Morabito 70
- Rosanna Morabito 41
- Martina Moschera 56
- Monica Nucera 32
- Carmosina Palumbo (detta Carmen) 28
- Domenica Pirilli 76
- Assunta Pustorino (detta Susy) 90
- Maria Ranieri 302
- Carmelo Romeo 865
- Antonia Serra 45
- Chiara Tomasello 35
- Marco Vitale 126
- Iolanda Votano 17
- Antonia Desiree Masuero 14
Lista Avs
- Antonino Amodeo (detto Nino) 467
- Dario Baccellieri 102
- Tiziana Raffaella Biondi 111
- Maria Pia Callea 58
- Giuseppe Cantarella 28
- Massimo Cogliandro 29
- Federica Corasaniti 3
- Anna Cristofaro 22
- Filomena Crucitti (detta Menita) 82
- Demetrio Delfino 1110
- Gaetana Distefano (detta Silvana) 13
- Danilo Emo 143
- Dionisia Falzea 113
- Barbara Foti 62
- Patrizia Maria Paola Luciana Eletta Gambardella 28
- Maria Guarnaccia 19
- Elena Maria Antonietta Iacopino 9
- Danilo Lampasi 0
- Francesco Le Pera (detto Franco) 163
- Laura Marchetti 60
- Emmanuela Antonia Marcianò (detta Emma) 36
- Maria Grazia Marrapodi 67
- Antonino Massara (detto Tommy) 142
- Orazio Modafferi 82
- Caterina Sorina Muraca 10
- Maria Antonella Politi 67
- Gerardo Pontecorvo 71
- Antonino Santisi 196
- Anna Sismo 90
- Ippolita Veltre 29
- Donatella Zadera 57
- Clara Zaffino 204
Cultura e Legalità
- Luigi Tuccio 132
- Umberto Montella 70
- Salvatore Palmeri 19
- Filippo Antonio Bova 170
- Maria Spanò 236
- Santo Michele Albanese 18
- Giada Amato 51
- Pasquale Andidero 199
- Antonio Benestare 44
- Luisa Bonanno 50
- Mario Calipari 57
- Maria Luisa Campolo 42
- Francesca Canale 24
- Simona Cara 15
- Giovanna Rosa Caridi 31
- Antonino Cervino 52
- Andrea Cortese 54
- Paolo Denisi 101
- Dario Dieni 45
- Mouad El Assali (detto Momo) 15
- Lucia Gafa’ 7
- Gualtiero Grilletto 28
- Vincenzo Luigi Mammoliti 14
- Antonino Mazza Laboccetta 67
- Giuseppe Francesco Modafferi (detto Peppe) 35
- Giada Nicolò 137
- Santo Antonio Pavia 37
- Carlo Praticò 11
- Miriam Priolo 9
- Alessia Romeo 24
- Maria Paola Rosace 77
- Rosita Valenti 22
Lista “Reggio normale”
- Rosa Maria Alessio 3
- Demetrio Aricò 15
- Gabriella Bardo 6
- Domenica Caia 34
- Maria Giulia Cara 1
- Irish Jade Carle 5
- Francesco Chirico 16
- Santina Chirico 22
- Irene Cocuzza 17
- Assunta Caterina Curcio 36
- Fabrizio D’Alessandro 26
- Lucia Giuseppina De Vita 14
- Giuseppe Dieni 37
- Paul Nepo Jay Gonzales 38
- Ornella Doriana Laura Manferoce 21
- Barbara Marra 26
- Francesco Pancaro 0
- Alessandro Panetta 0
- Antonino Pratesi 12
- Giuseppe Pulvirenti 5
- Marco Sgrò 33
- Santino Soda 1
- Marco Spanò 29
- Maria Pia Turiano 5
- Angela Vazzana 17
- Maria Cristina Vazzana 13
- Giuseppe Votano 10
- Natale Zerbi 5
“La strada”
- Giuseppe Demetrio Andidero (detto Nuccio) 35
- Maria Arminio 37
- Simona Boschi 18
- Chiara Campanella 26
- Antonio Campolo (detto Lello o Antonello) 113
- Flavia Assunta Carricato 74
- Barbara Cartella 108
- Giovanni Paolo Cartisano 69
- Antonino Catanese (detto Nino) 36
- Rosa Chirico (detta Rosy o Rosi) 116
- Agostino Cortese 42
- Ornella Santa Aurora De Stefano 48
- Giovanna Fontanelli 55
- Daniele Fotia 19
- Livia Guarniera 51
- Zaira Viviana Lenzi 46
- Francesco Lia (detto Ciccio) 202
- Domenico Libri (detto Mimmo) 28
- Valeria Malara 20
- Lorenzo Pio Massimo Martino 69
- Pietro Dario Nunnari 94
- Salvatore Orlando 23
- Fabio Domenico Palumbo 50
- Maria Lucia Parisi 112
- Pasquale Pensabene 238
- Serena Pensabene 104
- Giuseppina Pontari (detta Pinella) 119
- Antonello Praticò 82
- Paola Maria Schipani 146
- Valentino Scordino 273
- Serenella Spinella (detta Gaia) 25
- Francesco Tripodi 11