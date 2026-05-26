Il nuovo assetto delle circoscrizioni cittadine consegna un risultato netto al centrodestra guidato dal sindaco Francesco Cannizzaro, che conquista quattro Municipi. L’unica appannaggio del centrosinistra è Reggio Est
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A Reggio Centro ad imporsi è Simone Lacava, sostenuto dal centrodestra, che ottiene 2.072 preferenze pari al 55,45%, superando Mimmo Praticò, fermo a 1.665 voti e al 44,55%.
Sfida serrata anche nella circoscrizione Reggio Nord, dove Emanuela Chirico conquista la presidenza con 2.173 voti, pari al 51,37%. Giuseppe Giordano si attesta invece al 48,63% con 2.057 preferenze, in un confronto rimasto aperto fino alle ultime sezioni.
L’unica affermazione del centrosinistra arriva a Reggio Est. Giovanni Muraca prevale con 992 voti e il 52,02%, mentre Antonino Ripepi si ferma a 915 preferenze, pari al 47,98%.
Più ampio il distacco registrato nella circoscrizione Reggio Sud, dove Giuseppe Cantarella supera il 53% con 2.633 voti. Alle sue spalle Luigi Rosace con 1.651 preferenze e il 33,33%, mentre Stefania Mattia Foti chiude al 13,52% con 670 voti.
Nel Centro Sud, infine, Caterina Pitasi conquista la presidenza con un risultato netto: 4.796 voti e il 54,51%. Aldo Azzarello ottiene 2.265 preferenze pari al 25,74%, mentre Maurizio Chiarolla si ferma al 19,74% con 1.737 voti.
Il dato politico che emerge dal voto circoscrizionale rafforza ulteriormente il peso del centrodestra sul territorio cittadino, con una distribuzione del consenso che accompagna il successo ottenuto anche nella corsa a Palazzo San Giorgio.