La piattaforma “Cirò Marina Bene Comune” ufficializza il nome per le amministrative del 24 e 25 maggio dopo mesi di confronto politico e programmatico

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la coalizione civica “Cirò Marina Bene Comune” ha ufficializzato la candidatura di Giuseppe Dell’Aquila alla carica di sindaco. La decisione è maturata al termine di un percorso politico condiviso che ha coinvolto forze politiche e movimenti civici del territorio.

Secondo quanto riferito in una nota, la scelta rappresenta «il punto di sintesi di un lavoro collettivo costruito negli ultimi mesi», caratterizzato da confronto politico ed elaborazione programmatica, con l’obiettivo di offrire alla città «un progetto credibile di governo e di cambiamento». La candidatura di Dell’Aquila nasce come espressione unitaria della coalizione, che rivendica una dimensione civica e autonoma rispetto agli schieramenti nazionali, fondata su principi di responsabilità, partecipazione e visione condivisa per il futuro della comunità.

Al progetto aderiscono diverse realtà politiche e civiche, tra cui “Cirò Marina in Movimento”, “Partito Democratico”, “Libertà è Democrazia”, “Più Europa”, “Moderati per Cirò Marina” e altre espressioni della società civile. Tra le componenti evidenziate, anche la partecipazione dell’area cattolica di “Libertà è Democrazia”, che ha scelto di sostenere il progetto civico al di fuori delle dinamiche nazionali.

La coalizione si propone di rappresentare in modo ampio la comunità locale, puntando su sviluppo, inclusione e rilancio del territorio. Nei prossimi giorni, è previsto un intensificarsi del confronto con cittadini, realtà sociali, economiche e culturali per la definizione partecipata del programma.

Il candidato sindaco Giuseppe Dell’Aquila si presenterà ufficialmente alla cittadinanza nel corso di un pubblico comizio in programma domenica 19 aprile.