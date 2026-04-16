Il vicepresidente della Regione Calabria e assessore ai Lavori pubblici, Filippo Mancuso, ha presieduto la prima riunione del Tavolo di coordinamento istituito con delibera di giunta e finalizzato all’avvio del percorso per la redazione del documento programmatico pilota relativo all’area “Città-Territorio dei Due Mari: Catanzaro-Lamezia”.

Hanno partecipato al Tavolo i dirigenti regionali competenti in materia di urbanistica e trasporti, il rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, il soprintendente Abap per le Province di Catanzaro e Crotone, nonché i sindaci dei Comuni di Settingiano, Caraffa di Catanzaro, Tiriolo, Miglierina, Pianopoli, Curinga e Jacurso.

«L’area Catanzaro-Lamezia – ha evidenziato all’apertura dei lavori il vicepresidente Mancuso – rappresenta il cuore strategico della Calabria, configurandosi come uno snodo centrale sotto il profilo infrastrutturale, economico e istituzionale. Attraverso il Tavolo di coordinamento si intende promuovere uno sviluppo integrato, in grado di mettere in rete le eccellenze esistenti – dall’università al sistema produttivo, dalla sanità alle infrastrutture – e di generare nuove opportunità di crescita per l’intera regione. L’obiettivo è costruire una visione unitaria capace di superare i confini amministrativi, valorizzare le connessioni tra i territori e trasformare l’Istmo in un sistema urbano moderno, competitivo e sostenibile».

Nel corso dell’incontro sono stati esaminati i contenuti e gli indirizzi strategici delineati dalla deliberazione regionale, con particolare riferimento all’esigenza di promuovere un processo condiviso e partecipato volto alla definizione di un progetto integrato di territorio-paesaggio. Tale approccio è finalizzato a coniugare pianificazione urbanistica, sviluppo infrastrutturale e valorizzazione del paesaggio in una prospettiva unitaria.

L’attenzione si è focalizzata sui principali ambiti progettuali individuati, tra cui la valorizzazione del polo di Lamezia Terme, con specifico riferimento all’area industriale ex Sir e alle potenzialità connesse alla portualità turistica; il rafforzamento del polo di Catanzaro, con particolare riguardo al sistema universitario di Germaneto in connessione con il sistema sanitario; nonché lo sviluppo dell’asse della Ss 280 quale sistema urbano diffuso, in grado di garantire una connessione sostenibile tra i territori dell’Istmo.

Particolare rilevanza è stata attribuita al tema dei trasporti e della mobilità sostenibile, anche mediante l’ipotesi di estensione della metropolitana di superficie, nonché al ruolo dei Comuni coinvolti nella definizione dei nuovi strumenti urbanistici, in coerenza con una visione territoriale integrata.

Il Tavolo di coordinamento, istituito senza oneri a carico del bilancio regionale, proseguirà i propri lavori con l’obiettivo di definire indirizzi e obiettivi condivisi per la redazione del documento programmatico pilota, quale strumento strategico per orientare le future politiche di sviluppo territoriale dell’area e dell’intera Calabria.