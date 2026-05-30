Dopo giorni d’attesa pubblicati i risultati degli aspiranti a sedere nell’assemblea cittadina. Ecco i dati delle liste che sostenevano i candidati al primo turno in attesa del ballottaggio tra Ambrogio e Barile
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Attesa lunga – cinque giorni dalla conclusione delle operazioni di voto – ma alla fine anche San Giovanni in Fiore ha le preferenze dei candidati al Consiglio comunale vidimate dalla Prefettura. Per l’ultimo passaggio, la composizione dell’assemblea, bisognerà aspettare l’ultimo atto, il ballottaggio del 7 e 8 giugno che vede partire Marco Ambrogio (centrodestra) dal 45% ottenuto al primo turno e Antonio Barile (civico di centrodestra) dal 26,22%. Un vantaggio importante che Barile spera di colmare in virtù dell’accordo chiuso oggi con gli altri due candidati al primo turno, Luigi Candalise e Giuseppe Belcastro.
L’ultima settimana di campagna elettorale si annuncia rovente. Per ora ecco le attesissime (se non altro per il tempo trascorso) preferenze di lista e personali.
Candidato Antonio Barile
Lista n. 1 Barile Sindaco (Totale lista: 1651)
- Francesco Astorino: 206
- Patrizia Barbuto: 144
- Giovambattista Benincasa: 178
- Antonio Bitonti: 99
- Serafina Bitonti: 184
- Giovanna Francesca Caruso: 394
- Francesco Foglia: 52
- Bruno Iaconis: 63
- Luana Latti: 14
- Marica Lopetrone: 171
- Salvatore Mirarchi: 53
- Enzo Sellaro: 272
- Angela Silletta: 154
- Francesca Silletta: 54
- Vincenzo Tiano: 245
- Giovanni Urso: 98
Totale preferenze della lista: 2381
Candidato Giuseppe Belcastro
Lista n. 12 COMITATO 18 GENNAIO S.G.F (Totale lista: 738)
- Marta Astorino: 100
- Fernanda Bilanzuoli: 72
- Rossella Bonasso: 109
- Antonio Caputo: 71
- Stefano Gagliardi: 94
- Patrizia Gentile: 23
- Francesca Levato: 13
- Maria Gabriella Militerno: 133
- Giovambattista Mosca: 65
- Francesco Pulice: 21
- Maria Rossella Scerbo: 22
- Giovanni Scigliano: 98
- Paolo Spina Iaconis: 215
- Pierluigi Talarico: 16
- Pio Giovanni Veltri: 61
- Rosa Iuliano: 2
Totale preferenze della lista: 1115
Candidato Luigi Candalise
Lista n. 13 PARTITO DEMOCRATICO (Totale lista: 527)
- Domenico Lacava: 191
- Doina Mirila Amariei: 4
- Salvatore Lopez: 139
- Lacramioira Florentina Bucinschi: 9
- Giovanni Mauro: 11
- Maria Foglia: 74
- Ivan (detto Torinese) Oliverio: 35
- Mariangela Granato: 175
- Salvatore Tassone: 5
- Costanza Loria: 36
- Maria Barberio: 27
- Enza Vanzanella: 20
Totale preferenze della lista: 726
Lista n. 14 SPONTANEAMENTE (Totale lista: 1087)
- Barbara Aiello: 162
- Antonio Candalise: 156
- Adriano D’Amico: 0
- Antonio Dori: 36
- Rosa Iaquinta: 16
- Giovanni Mele: 90
- Anna Miliana: 435
- Francesco Saverio Oliverio: 320
- Angelica Perrone: 3
- Francesco Scarcelli: 257
- Francesco Giovanni Secreti: 76
- Rita Succurro: 153
- Alessio Talerico: 2
- Roberto Veltri: 3
- Rossana Veltri: 61
- Giovanna Viola: 12
Totale preferenze della lista: 1782
Candidato Marco Ambrogio
Lista n. 2 CONTINUIAMO (Totale lista: 623)
- Giovanni Fragale: 267
- Giovanna Donato: 41
- Monica Spadafora: 52
- Vittoria Romano: 34
- Valentina Alessio: 34
- Giovanni Silvestri: 88
- Rosalba Mannarino: 71
- Paolo Granato: 71
- Sonia Valentino: 25
- Alessandra Moraca: 83
- Serafino Caputo: 8
- Mario Marra: 27
- Francesca Curia: 8
- Paolo Spina Iaconis: 94
- Anita Greco: 33
- Barbara Lopez: 20
Totale preferenze della lista: 956
Lista n. 11 AMBROGIO SINDACO (Totale lista: 778)
- Francesco Fragale: 412
- Lucia Nigro: 179
- Francesco Lico: 70
- Francesca Benincasa: 25
- Giuliana Dipierro: 67
- Luigi Guarascio: 16
- Serafina Tallarico: 56
- Loredana Scarcelli: 37
- Giuseppina De Santo: 56
- Maria Ferrise: 115
- Domenico Spadafora: 27
- Giuseppe Olivito Spadafora: 24
- Rosa Ambrosio: 51
- Piersaverio Greco: 67
- Rosa Mazza: 21
- Luigi Bibiani: 36
Totale preferenze della lista: 1259
Lista n. 9 LA SILA NEL CUORE (Totale lista: 357)
- Giuseppe Rota: 116
- Pietro Paolo Audia: 11
- Rosanna Bitonti: 26
- Mariafrancesca De Franco: 2
- Federica De Luca: 18
- Francesca Fraschini: 9
- Katia Guarasci: 112
- Elena Iaquinta: 19
- Steven Ierardi: 8
- Francesca Mazzei: 1
- Alfredo Pio Perri: 4
- Michele Perri detto Taccia: 14
- Francesco Pignanelli: 161
- Teresa Maria Sellaro: 70
- Rosaria Talerico: 11
- Lara Gallo: 46
Totale preferenze della lista: 628
Lista n. 10 SAN GIOVANNI CAPITALE (Totale lista: 676)
- Luigi Foglia: 415
- Lidia Andrieri: 47
- Mario Cardamone: 110
- Caterina (detta Catia) De Marco: 71
- Saveria Abbruzzino: 36
- Graziella Bibiani: 12
- Marianna Martino: 12
- Anna Alessio: 28
- Filomena Puleio: 28
- Giovanna Francesca Crogliano: 226
- Rossella Amelio: 68
- Salvatore Antonio Secreti: 38
- Saida Nadif: 8
- Biagio Gallo: 19
- Paolo Ventrici: 13
- Salvatore Fittante: 15
Totale preferenze della lista: 1146
Lista n. 5 FORZA ITALIA - PPE (Totale lista: 875)
- Marco Gentile: 709
- Angela Angotti: 160
- Stefania Barberio: 56
- Giovanni Guarascio: 6
- Maria Antonia Iaconis: 13
- Salvatore Iaquinta: 21
- Sergio Lopez: 2
- Simona Marazita: 18
- Pasquale Martino: 6
- Giusy Migliarese Caputi: 22
- Paolo Mosca: 17
- Pina Perri: 63
- Martina Pisanelli: 19
- Giuseppina Scalise: 32
- Valentina Secreti: 118
- Noemi Succurro: 34
Totale preferenze della lista: 1296
Lista n. 6 NOI MODERATI - PPE (Totale lista: 64)
- Andrea Ferrara: 12
- Yvonne Belcastro: 7
- Davide Belcastro: 3
- Rosario Bitonti: 4
- Mario Contorto: 0
- Salvatore Cofone: 2
- Giuseppe Costante: 6
- Rosellina Costante: 4
- Luisa Gatto: 0
- Antonio Lopetrone: 3
- Antonio Lucente: 6
- Anna Mazzei: 13
- Gianni Meluso: 0
- Andrea Romano: 0
- Caterina Emanuela Silletta: 9
- Filomena Silletta: 1
Totale preferenze della lista: 70
Lista n. 7 PER ROSARIA (Totale lista: 719)
- Claudia Loria: 185
- Giuseppe detto Pino Marra: 147
- Andrea Sellaro: 50
- Francesca Oliverio: 140
- Antonio Talerico: 98
- Francesco Granato: 15
- Guendalina Marasco: 22
- Fiorella Cirò: 84
- Anna Marano: 77
- Bernardo Antonio Oliverio: 46
- Giovanni Costante: 41
- Aldo Pupo: 104
- Maria Valente: 22
- Antonietta Secreti: 107
- Giuseppe Cerminara: 52
- Enzo Iaquinta: 14
Totale preferenze della lista: 1204
Lista n. 8 VALORE FLORENSE (Totale lista: 544)
- Antonio detto Antonello Martino: 213
- Teresa Cannizzaro: 211
- Pietro Spadafora: 129
- Isabella Bruno: 7
- Luana Mazzei: 22
- Daniela Meluso: 17
- Daniele Aiello: 4
- Luigi detto Gino Lopez: 34
- Valentina Stambene: 37
- Pasquale Audia: 79
- Francesco De Marco: 1
- Caterina Bassi: 23
- Manuela Guido: 105
- Giuseppe Umberto Conte: 16
- Rosa Bonasso: 12
- Salvatore Passavanti: 12
Totale preferenze della lista: 922
Lista n. 3 RINASCITA FLORENSE (Totale lista: 875)
- Giuseppe Simone Bitonti: 306
- Veronica Barberio: 32
- Emilio Colosimo: 14
- Simona De Luca: 85
- Caterina De Marco: 153
- Teresa Donato: 46
- Antonella Dori: 43
- Rosa Fragale: 14
- Antonella Mascaro: 60
- Francesco Mazzei: 306
- Maria Caterina Merandi: 41
- Maria Teresa Nicoletti: 87
- Francesco Oliverio: 5
- Antonietta Sirianni: 49
- Giacomo Spanò: 71
- Antonio Veltri: 86
Totale preferenze della lista: 1398
Lista n. 4 FUTURA (Totale lista: 597)
- Serafina Lepera: 240
- Francesco Giovanni Marra: 113
- Rosa Angela Guzzo: 83
- Pietro Di Falco: 88
- Saveria Serra: 4
- Vincenzo Procopio: 30
- Giuseppe Mele: 29
- Salvatore Paletta: 26
- Renato Lacava: 33
- Antonella Panucci: 85
- Giovambattista Costanzo: 116
- Salvatore Spina: 14
- Biagio Orlando: 35
- Liberata Bennicasa: 50
- Pietro Ferrarelli: 57
- Rosa Loria: 22
Totale preferenze della lista: 1025