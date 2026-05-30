Attesa lunga – cinque giorni dalla conclusione delle operazioni di voto – ma alla fine anche San Giovanni in Fiore ha le preferenze dei candidati al Consiglio comunale vidimate dalla Prefettura. Per l’ultimo passaggio, la composizione dell’assemblea, bisognerà aspettare l’ultimo atto, il ballottaggio del 7 e 8 giugno che vede partire Marco Ambrogio (centrodestra) dal 45% ottenuto al primo turno e Antonio Barile (civico di centrodestra) dal 26,22%. Un vantaggio importante che Barile spera di colmare in virtù dell’accordo chiuso oggi con gli altri due candidati al primo turno, Luigi Candalise e Giuseppe Belcastro.

L’ultima settimana di campagna elettorale si annuncia rovente. Per ora ecco le attesissime (se non altro per il tempo trascorso) preferenze di lista e personali.

Candidato Antonio Barile

Lista n. 1 Barile Sindaco (Totale lista: 1651)

Francesco Astorino: 206

Patrizia Barbuto: 144

Giovambattista Benincasa: 178

Antonio Bitonti: 99

Serafina Bitonti: 184

Giovanna Francesca Caruso: 394

Francesco Foglia: 52

Bruno Iaconis: 63

Luana Latti: 14

Marica Lopetrone: 171

Salvatore Mirarchi: 53

Enzo Sellaro: 272

Angela Silletta: 154

Francesca Silletta: 54

Vincenzo Tiano: 245

Giovanni Urso: 98

Totale preferenze della lista: 2381

Candidato Giuseppe Belcastro

Lista n. 12 COMITATO 18 GENNAIO S.G.F (Totale lista: 738)

Marta Astorino: 100

Fernanda Bilanzuoli: 72

Rossella Bonasso: 109

Antonio Caputo: 71

Stefano Gagliardi: 94

Patrizia Gentile: 23

Francesca Levato: 13

Maria Gabriella Militerno: 133

Giovambattista Mosca: 65

Francesco Pulice: 21

Maria Rossella Scerbo: 22

Giovanni Scigliano: 98

Paolo Spina Iaconis: 215

Pierluigi Talarico: 16

Pio Giovanni Veltri: 61

Rosa Iuliano: 2

Totale preferenze della lista: 1115

Candidato Luigi Candalise

Lista n. 13 PARTITO DEMOCRATICO (Totale lista: 527)

Domenico Lacava: 191

Doina Mirila Amariei: 4

Salvatore Lopez: 139

Lacramioira Florentina Bucinschi: 9

Giovanni Mauro: 11

Maria Foglia: 74

Ivan (detto Torinese) Oliverio: 35

Mariangela Granato: 175

Salvatore Tassone: 5

Costanza Loria: 36

Maria Barberio: 27

Enza Vanzanella: 20

Totale preferenze della lista: 726

Lista n. 14 SPONTANEAMENTE (Totale lista: 1087)

Barbara Aiello: 162

Antonio Candalise: 156

Adriano D’Amico: 0

Antonio Dori: 36

Rosa Iaquinta: 16

Giovanni Mele: 90

Anna Miliana: 435

Francesco Saverio Oliverio: 320

Angelica Perrone: 3

Francesco Scarcelli: 257

Francesco Giovanni Secreti: 76

Rita Succurro: 153

Alessio Talerico: 2

Roberto Veltri: 3

Rossana Veltri: 61

Giovanna Viola: 12

Totale preferenze della lista: 1782

Candidato Marco Ambrogio

Lista n. 2 CONTINUIAMO (Totale lista: 623)

Giovanni Fragale: 267

Giovanna Donato: 41

Monica Spadafora: 52

Vittoria Romano: 34

Valentina Alessio: 34

Giovanni Silvestri: 88

Rosalba Mannarino: 71

Paolo Granato: 71

Sonia Valentino: 25

Alessandra Moraca: 83

Serafino Caputo: 8

Mario Marra: 27

Francesca Curia: 8

Paolo Spina Iaconis: 94

Anita Greco: 33

Barbara Lopez: 20

Totale preferenze della lista: 956

Lista n. 11 AMBROGIO SINDACO (Totale lista: 778)

Francesco Fragale: 412

Lucia Nigro: 179

Francesco Lico: 70

Francesca Benincasa: 25

Giuliana Dipierro: 67

Luigi Guarascio: 16

Serafina Tallarico: 56

Loredana Scarcelli: 37

Giuseppina De Santo: 56

Maria Ferrise: 115

Domenico Spadafora: 27

Giuseppe Olivito Spadafora: 24

Rosa Ambrosio: 51

Piersaverio Greco: 67

Rosa Mazza: 21

Luigi Bibiani: 36

Totale preferenze della lista: 1259

Lista n. 9 LA SILA NEL CUORE (Totale lista: 357)

Giuseppe Rota: 116

Pietro Paolo Audia: 11

Rosanna Bitonti: 26

Mariafrancesca De Franco: 2

Federica De Luca: 18

Francesca Fraschini: 9

Katia Guarasci: 112

Elena Iaquinta: 19

Steven Ierardi: 8

Francesca Mazzei: 1

Alfredo Pio Perri: 4

Michele Perri detto Taccia: 14

Francesco Pignanelli: 161

Teresa Maria Sellaro: 70

Rosaria Talerico: 11

Lara Gallo: 46

Totale preferenze della lista: 628

Lista n. 10 SAN GIOVANNI CAPITALE (Totale lista: 676)

Luigi Foglia: 415

Lidia Andrieri: 47

Mario Cardamone: 110

Caterina (detta Catia) De Marco: 71

Saveria Abbruzzino: 36

Graziella Bibiani: 12

Marianna Martino: 12

Anna Alessio: 28

Filomena Puleio: 28

Giovanna Francesca Crogliano: 226

Rossella Amelio: 68

Salvatore Antonio Secreti: 38

Saida Nadif: 8

Biagio Gallo: 19

Paolo Ventrici: 13

Salvatore Fittante: 15

Totale preferenze della lista: 1146

Lista n. 5 FORZA ITALIA - PPE (Totale lista: 875)

Marco Gentile: 709

Angela Angotti: 160

Stefania Barberio: 56

Giovanni Guarascio: 6

Maria Antonia Iaconis: 13

Salvatore Iaquinta: 21

Sergio Lopez: 2

Simona Marazita: 18

Pasquale Martino: 6

Giusy Migliarese Caputi: 22

Paolo Mosca: 17

Pina Perri: 63

Martina Pisanelli: 19

Giuseppina Scalise: 32

Valentina Secreti: 118

Noemi Succurro: 34

Totale preferenze della lista: 1296

Lista n. 6 NOI MODERATI - PPE (Totale lista: 64)

Andrea Ferrara: 12

Yvonne Belcastro: 7

Davide Belcastro: 3

Rosario Bitonti: 4

Mario Contorto: 0

Salvatore Cofone: 2

Giuseppe Costante: 6

Rosellina Costante: 4

Luisa Gatto: 0

Antonio Lopetrone: 3

Antonio Lucente: 6

Anna Mazzei: 13

Gianni Meluso: 0

Andrea Romano: 0

Caterina Emanuela Silletta: 9

Filomena Silletta: 1

Totale preferenze della lista: 70

Lista n. 7 PER ROSARIA (Totale lista: 719)

Claudia Loria: 185

Giuseppe detto Pino Marra: 147

Andrea Sellaro: 50

Francesca Oliverio: 140

Antonio Talerico: 98

Francesco Granato: 15

Guendalina Marasco: 22

Fiorella Cirò: 84

Anna Marano: 77

Bernardo Antonio Oliverio: 46

Giovanni Costante: 41

Aldo Pupo: 104

Maria Valente: 22

Antonietta Secreti: 107

Giuseppe Cerminara: 52

Enzo Iaquinta: 14

Totale preferenze della lista: 1204

Lista n. 8 VALORE FLORENSE (Totale lista: 544)

Antonio detto Antonello Martino: 213

Teresa Cannizzaro: 211

Pietro Spadafora: 129

Isabella Bruno: 7

Luana Mazzei: 22

Daniela Meluso: 17

Daniele Aiello: 4

Luigi detto Gino Lopez: 34

Valentina Stambene: 37

Pasquale Audia: 79

Francesco De Marco: 1

Caterina Bassi: 23

Manuela Guido: 105

Giuseppe Umberto Conte: 16

Rosa Bonasso: 12

Salvatore Passavanti: 12

Totale preferenze della lista: 922

Lista n. 3 RINASCITA FLORENSE (Totale lista: 875)

Giuseppe Simone Bitonti: 306

Veronica Barberio: 32

Emilio Colosimo: 14

Simona De Luca: 85

Caterina De Marco: 153

Teresa Donato: 46

Antonella Dori: 43

Rosa Fragale: 14

Antonella Mascaro: 60

Francesco Mazzei: 306

Maria Caterina Merandi: 41

Maria Teresa Nicoletti: 87

Francesco Oliverio: 5

Antonietta Sirianni: 49

Giacomo Spanò: 71

Antonio Veltri: 86

Totale preferenze della lista: 1398

Lista n. 4 FUTURA (Totale lista: 597)

Serafina Lepera: 240

Francesco Giovanni Marra: 113

Rosa Angela Guzzo: 83

Pietro Di Falco: 88

Saveria Serra: 4

Vincenzo Procopio: 30

Giuseppe Mele: 29

Salvatore Paletta: 26

Renato Lacava: 33

Antonella Panucci: 85

Giovambattista Costanzo: 116

Salvatore Spina: 14

Biagio Orlando: 35

Liberata Bennicasa: 50

Pietro Ferrarelli: 57

Rosa Loria: 22

Totale preferenze della lista: 1025