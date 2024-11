Sono 19 gli eletti in Calabria che da oggi siederenno in Parlamento. Sono 13 i deputati e 6 i senatori. In Calabria si è avuto un vero e proprio exploit del Movimento 5 Stelle, i risultati elettorali hanno visto il Partito Democratico arrancare, mentre precipita la Lega. Testa a testa tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, con il partito della Meloni comunque avanti sia alla Camera che al Senato.

Chi sono gli eletti in Calabria alla Camera

Uninominale

Plurinominale

Chi sono gli eletti in Calabria al Senato

Uninominale

Senato Nord: eletto Ernesto Rapani

Senato Sud: eletto Clotilde Minasi

Plurinominale

Le sfide agli uninominali: sei al centrodestra e uno al M5s

Sei collegi al centrodestra, uno al Movimento 5 Stelle, resta a secco invece il centrosinistra. Sono finite così le sfide negli uninominali in Calabria, cinque alla Camera e due al Senato. Per quanto riguarda la Camera, particolarmente clamoroso il successo, nel collegio Cosenza-Tirreno cosentino, di Anna Laura Orrico, parlamentare uscente del Movimento 5 stelle e già sottosegretaria alla Cultura nel governo Conte 2, che ha sconfitto per un pugno di voti (600, il 36,61% rispetto al 36,35%) il deputato uscente di Forza Italia Andrea Gentile, figlio dell’ex sottosegretario Antonio Gentile, l’unico candidato del centrodestra a perdere il collegio in Calabria.

Per il resto il centrodestra ha fatto letteralmente incetta negli altri collegi uninominali. Nel Collegio Cosenza area jonica-Crotone, Domenico Furgiuele (Lega) si è imposto con il 38,12% sulla candidata M5S Vittoria Baldino (35,325%) e sul candidato del centrosinistra Giovanni Papasso (18,20). Nel collegio Catanzaro-provincia si è imposta la coordinatrice regionale e deputata uscente di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, che con il 39,15% ha superato la candidata M5S Elisa Scutellà (28,49%) e la candidata del centrosinistra Giusi Iemma, presidente regionale del Pd (20,48%).

Nel collegio camerale Vibo Valentia-area tirrenica della provincia di Reggio Calabria nettissima vittoria del candidato del centrodestra Giovanni Arruzzolo, capogruppo di Forza Italia alla Regione (al 48,81%) contro il candidato M5S Riccardo Tucci (21,96%) e la candidata del centrosinistra Dalila Nesci, di Impegno Civico, sottosegretaria uscente (15,46%).

Infine, per quanto riguarda la Camera, nell’ultimo collegio, quello Reggio Calabria-Locride, si è riconfermato anche qui nettamente il candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro, deputato uscente di Forza Italia (47,60%), che ha travolto il candidato del centrosinistra Domenico Battaglia (20,99%) e il candidato M5S Fabio Foti (20,38%).

En plein del centrodestra infine al Senato: nel collegio Cosenza-Crotone vittoria per Ernesto Rapani di Fratelli d’Italia (38,12%) sulla candidata M5S Maria Saladino (35,65%) e sulla candidata del centrosinistra Francesca Dorato (16,16%), mentre nel collegio Catanzaro-Vibo Valentia-Reggio Calabria l’assessore regionale al Welfare Tilde Minasi (Lega) con il 44,73% ha superato nettamente il candidato M5S Giuseppe Auddino (24,15%) e il candidato del centrosinistra Francesco Pitaro (19,49%).

Flop Lega

Un vero e proprio flop quello della Lega in Calabria. Il Carroccio, infatti, non arriva al 6% replicando sostanzialmente il dato del 2018 e peggiorando quello temporalmente più vicino delle Regionali quando raggiunse l'8,33%. La débâcle si può sintetizzare in un dato secco: la mancata elezione nella regione del leader del partito, Matteo Salvini, che era capolista al Senato in Calabria, ma che per il risultato non positivo della Lega dovrà ripiegare su un’altra regione.

Le affluenze provincia per provincia

In Calabria ha votato il 50,74% degli aventi diritto rispetto al 63,81% del 2018. In Italia, al 63,81% (74,28% del 2018)