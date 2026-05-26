Domenico Locane è il nuovo sindaco di Ricadi. Il candidato della lista “Ricadi nel cuore” ha vinto la sfida elettorale del 24 e 25 maggio raccogliendo 1.761 voti, pari al 54,81%, e superando Pasquale Mobrici, candidato di “Vivere Ricadi”, che si è fermato a 1.452 preferenze, pari al 45,19%. A scrutinio concluso in tutte le 6 sezioni, il margine tra i due candidati è stato di 309 voti. Un risultato che consegna a Locane la guida del Comune e conferma l’orientamento dell’elettorato verso l’area amministrativa uscente, dopo la scelta del sindaco Nicola Antonio Tripodi di non ricandidarsi.

Il risultato nelle urne

La competizione a due si è chiusa con un’affermazione di Locane, attuale vice sindaco e assessore dell’amministrazione uscente, indicato nei mesi scorsi come candidato alla guida di un percorso presentato come espressione di continuità con l’esperienza amministrativa degli ultimi anni. Secondo i dati dello scrutinio, “Ricadi nel cuore” ottiene 8 seggi, mentre alla lista “Vivere Ricadi” di Mobrici ne vanno 3. Il nuovo Consiglio comunale nascerà dunque da una maggioranza ampia, con Locane chiamato ora a trasformare il consenso raccolto nelle urne in una nuova fase amministrativa per uno dei centri turistici più rilevanti della Costa degli Dei.

L’affluenza e le schede

Sono stati 3.250 i votanti su 5.092 elettori, con un’affluenza pari al 63,83%. Le schede nulle sono state 23, le bianche 14, mentre non risultano schede contestate. I voti validi attribuiti ai candidati sindaco sono stati complessivamente 3.213. Il dato finale consegna quindi una vittoria abbastanza larga a Locane, in una tornata che a Ricadi segnava il passaggio dal ciclo amministrativo guidato da Nicola Antonio Tripodi a una nuova consiliatura.

La sfida del dopo Tripodi

La campagna elettorale era nata attorno a due proposte politiche ben definite. Da una parte Locane, espressione dell’amministrazione uscente e candidato della lista “Ricadi nel cuore”; dall’altra Mobrici, consigliere di minoranza uscente, alla guida di “Vivere Ricadi” e di un percorso alternativo rispetto alla maggioranza degli ultimi anni. Il voto ha premiato la continuità, affidando a Locane il compito di amministrare un territorio strategico per l’economia turistica vibonese, con le frazioni costiere e l’area di Capo Vaticano al centro delle prospettive di sviluppo, dei servizi e della gestione dei flussi stagionali. Per Ricadi si apre ora la nuova fase amministrativa. La vittoria di Locane chiude la partita elettorale e avvia il dopo Tripodi nel segno della maggioranza uscente, con una minoranza guidata da Mobrici che entrerà in Consiglio forte di un consenso comunque significativo, superiore al 45%.