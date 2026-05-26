La candidata del centrodestra sfiderà il delfino del sindaco uscente Mimmo Lo Polito. Superato di un centinaio di voti Luca Donadia. Staccatissimo Salerno
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Il Comune di Castrovillari conoscerà il nome del successore di Domenico “Mimmo” Lo Polito solo al ballottaggio. Il nuovo sindaco infatti sarà eletto al secondo turno. Anna De Gaio, candidata sindaca del centrodestra, è sopra al 43 per cento. A contenderle la poltrona più ambita del Municipio sarà Ernesto Bello, delfino del primo cittadino uscente, che ha superato Luca Donadio per poco più di cento voti. Fuori dai giochi Eugenio Salerno.
Tutte le sezioni scrutinate
Sarà ballottaggio a Castrovillari tra Anna De Gaio e Ernesto Bello. La candidata del centrodestra ha ottenuto 5.357 voti totali. L’uomo su cui ha puntato l’amministrazione uscente 3.404. Luca Donadio, su cui si era portato anche il consigliere regionale Ferdinando Laghi, si è fermato a 3.298. Il vannacciano Eugenio Salerno non è andato oltre le 231 preferenze.
Aggiornamento ore 21.46
Cinquantanove voti di differenza tra Ernesto Bello e Luca Donadio quando mancano un migliaio di schede al termine dello scrutinio. Anna De Gaio attende lo sfidante.
Candidato a sindaco: Ernesto Bello
Lista “Partito Democratico”
- Emanuela Bellizzi
- Antonio (detto Tonino) Bonifati
- Francesco Covucci
- Francesco Crescente
- Francesco Donadio
- Salvatore Garofalo
- Adele Iannibelli
- Valentina La Falce
- Pietro Pittelli
- Rocco Era
- Antonia Romano
- Erica Russo
- Domenico Saraceni
- Aurelia Sechi
- Vincenzo Viceconte
- Filomena Viola
Lista “Progressisti per Castrovillari”
- Rossella Cosentino
- Anna Maria Cruscomagno
- Ilaria Gazzaneo
- Giuseppina(detta Pina) Grillo
- Antonella Marchianò
- Valerio Morrone
- Antonio Notaro
- Fabio Olmo
- Laura Parisi
- Salvatore Porto
- Luigi Rotondaro
- Davide Saladino
- Federica Tricarico
- Donatella Viceconte
- Giancarlo Volpe
- Stefano Zupi
Lista “Democratici per Castrovillari”
- Maria Armentano
- Cinzia Castellana
- Flavia De Marco
- Antonella De Santo
- Antonio Gazineo
- Ayida Icha
- Gaetano La Falce
- Francesco Mainieri
- Rosa Mitidieri
- Francesco Musmanno
- Giuseppe Oliva
- Pasquale Pace
- Vittoria Presto
- Rosa Saraceni
- Domenico Tiburzi
- Stefania Tocci
Candidato a sindaco: Anna De Gaio
Lista “Fratelli d’Italia”
- Giancarlo Lamensa
- Alessandra Andriello
- Irene Maria Assunta Bellusci
- Francesco Campolongo
- Francesco Corrado
- Eugenio Costabile
- Mariarosaria D’Atri
- Maria De Bonis
- Tommaso De Capua
- Aurelio Erbino
- Serafino Gallicchio
- Francesca La Falce
- Gaetano Martini
- Pierfrancesca Pellegrini-Strigaro
- Emanuele Piroli
- Erica Sassone
Lista “Forza Italia”
- Sara Zicari
- Pierluigi Abenante
- Valentina Amenta
- Serafina Astorino
- Viviana Caporale
- Gianni Etere
- Mario Galima
- Filomena Ioele
- Rossella Maltese
- Antonio Davide Mirone
- Antonio Palermo
- Francesco Enrico Pignataro
- Francesco Rocca
- Luca Rosanova
- Francesco Tetro
- Salvatore Tricoce
Lista “Noi Moderati – Libertà e Democrazia”
- Ivano Schito
- Federica (detta Rosa) Cama
- Luca Bifano
- Adriana Patrizia Chiaramonte
- Antonio (detto Tonino) Di Paola
- Luciana Dragone
- Serena Falbo
- Salvatore Franzese
- Matteo Germinario
- Carmine Marrone
- Antonio Salvatore Martino
- Luigi Martucci
- Federico Oliva
- Antonio Pangaro
- Marika Santandrea
- Mara Vigna
Lista “Insieme per Castrovillari”
- Onofrio Massarotti
- Romina Alberti
- Fausto Clemente
- Giuseppina Condemi
- Raffaella D’Aquila
- Francesca De Luca
- Giuseppe Donato
- Maria Assunta Roberta Gireeffo
- Biagio Ianni
- Sara La Provitera
- Vincenzo Longo
- Carolina Lo Prete
- Maria Pacisi
- Adele Maria Paternostro
- Gabiella Piovaccari
- Felice Teti
Lista “La Castrovillari che vuoi”
- Stella Gallicchio
- Francesca Accurso
- Pierpaolo Avolio
- Giuseppe Bloise
- Matteo Calvosa
- Rosa Chidichimo
- Giovanni Chiurco
- Vincenzo Dario D’Atri
- Francesca D’Ingiannadetta giovanna
- Marco Graziadio
- Giuseppe Infante detto Pippo
- Gaia Loricchio
- Pietro Palazzo
- Domenico Rubino
- Leone Salvatore
- Alessia Schifino
Lista “Azione Cittadina”
- Cecilia Aloia
- Grazia Baratta
- Martina Barci
- Domenico Bellini
- Carlo Cavaliere
- Christian Cesarano
- Luigi Claudio De Luca
- Carmine D'Ingianna
- Auriel Disha
- Francesco Dolce
- Rosario Esposito
- Filomena Ferrari
- Fatmira Filija
- Salvatore Leone
- Andrea Renne
- Angela Pugliese
Candidato a sindaco: Luca Donadio
Lista “Onda Civica”
- Emiliano Capano
- Carmen Capasso
- Giuseppe Cardello
- Armando Ceraudo
- Ivan Donadio
- Stefania Graziadio
- Vincenzo Grisolia
- Angelo Oppido
- Francesca Paternostro
- Alessia Petri Anderle
- Giulia Pudia
- Pasquale Russo
- Angelica Salerni
- Melania Spinicci
- Giovanni Visciglia
- Vincenzo Francesco Zaccaro
Lista “Uniti Civicamente”
- Giuseppe Barbino
- Andrea Bloise
- Francesca Bosone
- Maria Vittoria Bruno
- Alessandra Campolongo
- Antonio Capani
- Emanuela Donato
- Sergio Ferraro
- Donatella Grisolia
- Giulia Impieri
- Annunziata Madeo
- Mariagrazia Mainieri
- Raffaele Nardone
- Francesco Noceti
- Sasha Miladinova Sandova
Lista “Patto per Castrovillari”
- Carolina Borrelli
- Danilo Di Marco
- Fatmir Filja (detto Miri)
- Domenico Giovinazzo
- Matteo Graziadio
- Ada Gugliotta
- Marianna Iazzolino
- Sonia Kullolli
- Giuseppe La Falce
- Marisa Miceli
- Ivana Musca
- Vanessa Oliva
- Giuseppe Palmiro Oliveto
- Valentina Papa
- Caterina Perretti
- Stefano Vincenzi
Lista “Solidarietà e Partecipazione”
- Leonardo Graziadio
- Ferdinando Laghi
- Giuseppe Angelastro
- Maria Belmonte (detta Carmen)
- Mariella Buono
- Fabrizio Caivano
- Giovanni Cicero (detto Gianni)
- Giuseppa De Luca (detta Pinella)
- Silvana De Marco
- Leonardo Golia
- Antonio Limonti
- Cristian Lufrano
- Mario Innocenzo Rummolo (detto Enzo)
- Corrado Sabatino
- Elisabetta Scapati
- Maria Serena Trotta
Lista “Pace, Salute, Lavoro”
- Rodolfo Ambrosio
- Vincenzo Adduci
- Raffaella Batilde
- Francesco Carlucci
- Eleonora Converti
- Pierre Francois Frega
- Paola Gallo
- Rossella Madeo
- Daniele Passarelli
- Stefania Perrone
- Carmine Regina (detto Francesco)
- Eugenio Ribecco Rugiano
- Elisa Francesco Saccomanno
- Enrico Tricanico
- Roberto Vergara
Lista “Piazza in Movimento”
- Maria Saladino
- Vittorio Maria Cappelli
- Antonia Abate
- Ambrogio Cesana
- Annaletizia Candelise
- Antonio D’ Agostino
- Adriana Fiore
- Francesco Filomia
- Daniela Pasqua
- Francesco Guarnieri
- Rosina Vaccaro
- Giovanni Paladino
- Carmela Viceconte
- Paolo Paternostro
- Elena Zuccaro
- Francesco Quercia
Candidato a sindaco: Eugenio Salerno
Lista “Futuro Castrovillari”
- Andrea Adduci
- Manuela Radicioni
- Tiziana Zucco
- Giuseppina Impedovo
- Karol (detto Bagherozzo) Molito
- Filomena Senise
- Nadia Falco
- Mattia Baratta
- Gianfranco Groccia
- Franca Patrizia Falcone
- Vincenzo Conte
- Maria Stabile
- Anna Conte
- Carmela Raimo
- Francesco Santilli
- Raffaele Sangineto