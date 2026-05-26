Il Comune di Castrovillari conoscerà il nome del successore di Domenico “Mimmo” Lo Polito solo al ballottaggio. Il nuovo sindaco infatti sarà eletto al secondo turno. Anna De Gaio, candidata sindaca del centrodestra, è sopra al 43 per cento. A contenderle la poltrona più ambita del Municipio sarà Ernesto Bello, delfino del primo cittadino uscente, che ha superato Luca Donadio per poco più di cento voti. Fuori dai giochi Eugenio Salerno.

Tutte le sezioni scrutinate

Sarà ballottaggio a Castrovillari tra Anna De Gaio e Ernesto Bello. La candidata del centrodestra ha ottenuto 5.357 voti totali. L’uomo su cui ha puntato l’amministrazione uscente 3.404. Luca Donadio, su cui si era portato anche il consigliere regionale Ferdinando Laghi, si è fermato a 3.298. Il vannacciano Eugenio Salerno non è andato oltre le 231 preferenze.

Aggiornamento ore 21.46

Cinquantanove voti di differenza tra Ernesto Bello e Luca Donadio quando mancano un migliaio di schede al termine dello scrutinio. Anna De Gaio attende lo sfidante.

Candidato a sindaco: Ernesto Bello

Lista “Partito Democratico”

Emanuela Bellizzi

Antonio (detto Tonino) Bonifati

Francesco Covucci

Francesco Crescente

Francesco Donadio

Salvatore Garofalo

Adele Iannibelli

Valentina La Falce

Pietro Pittelli

Rocco Era

Antonia Romano

Erica Russo

Domenico Saraceni

Aurelia Sechi

Vincenzo Viceconte

Filomena Viola

Lista “Progressisti per Castrovillari”

Rossella Cosentino

Anna Maria Cruscomagno

Ilaria Gazzaneo

Giuseppina(detta Pina) Grillo

Antonella Marchianò

Valerio Morrone

Antonio Notaro

Fabio Olmo

Laura Parisi

Salvatore Porto

Luigi Rotondaro

Davide Saladino

Federica Tricarico

Donatella Viceconte

Giancarlo Volpe

Stefano Zupi

Lista “Democratici per Castrovillari”

Maria Armentano

Cinzia Castellana

Flavia De Marco

Antonella De Santo

Antonio Gazineo

Ayida Icha

Gaetano La Falce

Francesco Mainieri

Rosa Mitidieri

Francesco Musmanno

Giuseppe Oliva

Pasquale Pace

Vittoria Presto

Rosa Saraceni

Domenico Tiburzi

Stefania Tocci

Candidato a sindaco: Anna De Gaio

Lista “Fratelli d’Italia”

Giancarlo Lamensa

Alessandra Andriello

Irene Maria Assunta Bellusci

Francesco Campolongo

Francesco Corrado

Eugenio Costabile

Mariarosaria D’Atri

Maria De Bonis

Tommaso De Capua

Aurelio Erbino

Serafino Gallicchio

Francesca La Falce

Gaetano Martini

Pierfrancesca Pellegrini-Strigaro

Emanuele Piroli

Erica Sassone

Lista “Forza Italia”

Sara Zicari

Pierluigi Abenante

Valentina Amenta

Serafina Astorino

Viviana Caporale

Gianni Etere

Mario Galima

Filomena Ioele

Rossella Maltese

Antonio Davide Mirone

Antonio Palermo

Francesco Enrico Pignataro

Francesco Rocca

Luca Rosanova

Francesco Tetro

Salvatore Tricoce

Lista “Noi Moderati – Libertà e Democrazia”

Ivano Schito

Federica (detta Rosa) Cama

Luca Bifano

Adriana Patrizia Chiaramonte

Antonio (detto Tonino) Di Paola

Luciana Dragone

Serena Falbo

Salvatore Franzese

Matteo Germinario

Carmine Marrone

Antonio Salvatore Martino

Luigi Martucci

Federico Oliva

Antonio Pangaro

Marika Santandrea

Mara Vigna

Lista “Insieme per Castrovillari”

Onofrio Massarotti

Romina Alberti

Fausto Clemente

Giuseppina Condemi

Raffaella D’Aquila

Francesca De Luca

Giuseppe Donato

Maria Assunta Roberta Gireeffo

Biagio Ianni

Sara La Provitera

Vincenzo Longo

Carolina Lo Prete

Maria Pacisi

Adele Maria Paternostro

Gabiella Piovaccari

Felice Teti

Lista “La Castrovillari che vuoi”

Stella Gallicchio

Francesca Accurso

Pierpaolo Avolio

Giuseppe Bloise

Matteo Calvosa

Rosa Chidichimo

Giovanni Chiurco

Vincenzo Dario D’Atri

Francesca D’Ingiannadetta giovanna

Marco Graziadio

Giuseppe Infante detto Pippo

Gaia Loricchio

Pietro Palazzo

Domenico Rubino

Leone Salvatore

Alessia Schifino

Lista “Azione Cittadina”

Cecilia Aloia

Grazia Baratta

Martina Barci

Domenico Bellini

Carlo Cavaliere

Christian Cesarano

Luigi Claudio De Luca

Carmine D'Ingianna

Auriel Disha

Francesco Dolce

Rosario Esposito

Filomena Ferrari

Fatmira Filija

Salvatore Leone

Andrea Renne

Angela Pugliese

Candidato a sindaco: Luca Donadio

Lista “Onda Civica”

Emiliano Capano

Carmen Capasso

Giuseppe Cardello

Armando Ceraudo

Ivan Donadio

Stefania Graziadio

Vincenzo Grisolia

Angelo Oppido

Francesca Paternostro

Alessia Petri Anderle

Giulia Pudia

Pasquale Russo

Angelica Salerni

Melania Spinicci

Giovanni Visciglia

Vincenzo Francesco Zaccaro

Lista “Uniti Civicamente”

Giuseppe Barbino

Andrea Bloise

Francesca Bosone

Maria Vittoria Bruno

Alessandra Campolongo

Antonio Capani

Emanuela Donato

Sergio Ferraro

Donatella Grisolia

Giulia Impieri

Annunziata Madeo

Mariagrazia Mainieri

Raffaele Nardone

Francesco Noceti

Sasha Miladinova Sandova

Lista “Patto per Castrovillari”

Carolina Borrelli

Danilo Di Marco

Fatmir Filja (detto Miri)

Domenico Giovinazzo

Matteo Graziadio

Ada Gugliotta

Marianna Iazzolino

Sonia Kullolli

Giuseppe La Falce

Marisa Miceli

Ivana Musca

Vanessa Oliva

Giuseppe Palmiro Oliveto

Valentina Papa

Caterina Perretti

Stefano Vincenzi

Lista “Solidarietà e Partecipazione”

Leonardo Graziadio

Ferdinando Laghi

Giuseppe Angelastro

Maria Belmonte (detta Carmen)

Mariella Buono

Fabrizio Caivano

Giovanni Cicero (detto Gianni)

Giuseppa De Luca (detta Pinella)

Silvana De Marco

Leonardo Golia

Antonio Limonti

Cristian Lufrano

Mario Innocenzo Rummolo (detto Enzo)

Corrado Sabatino

Elisabetta Scapati

Maria Serena Trotta

Lista “Pace, Salute, Lavoro”

Rodolfo Ambrosio

Vincenzo Adduci

Raffaella Batilde

Francesco Carlucci

Eleonora Converti

Pierre Francois Frega

Paola Gallo

Rossella Madeo

Daniele Passarelli

Stefania Perrone

Carmine Regina (detto Francesco)

Eugenio Ribecco Rugiano

Elisa Francesco Saccomanno

Enrico Tricanico

Roberto Vergara

Lista “Piazza in Movimento”

Maria Saladino

Vittorio Maria Cappelli

Antonia Abate

Ambrogio Cesana

Annaletizia Candelise

Antonio D’ Agostino

Adriana Fiore

Francesco Filomia

Daniela Pasqua

Francesco Guarnieri

Rosina Vaccaro

Giovanni Paladino

Carmela Viceconte

Paolo Paternostro

Elena Zuccaro

Francesco Quercia

Candidato a sindaco: Eugenio Salerno

Lista “Futuro Castrovillari”