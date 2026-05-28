I dem annunciano dalla propria pagina social che dopo il turno del 7 e 9 giugno avvieranno a tutti i livelli un’analisi «approfondita e senza filtri» sui risultati delle urne e sulla fase politica in atto

«Il turno elettorale si concluderà il 7 e 8 giugno con i ballottaggi che, anche in Calabria, ci vedranno ancora impegnati in alcune importanti realtà amministrative. A tutte le donne e gli uomini eletti rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che i territori hanno bisogno di istituzioni vicine ai cittadini, capaci di ascoltare e di costruire risposte concrete. Subito dopo, a tutti i livelli, il Partito democratico aprirà una riflessione approfondita e senza filtri sul voto e sulla fase politica che stiamo vivendo». È quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Pd Calabria, guidato da Nicola Irto.

«Lo faremo con serietà e senso di responsabilità, partendo - è scritto - dai bisogni reali delle comunità e dalla necessità di rafforzare ancora di più il nostro radicamento sui territori. Ora è il momento di sostenere con determinazione le sfide ancora aperte, continuando a lavorare per costruire un'alternativa credibile, forte e vicina alle persone. Il Partito democratico - si legge infine - continuerà ad esserci, con impegno, ascolto e responsabilità».