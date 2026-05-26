Dopo un'intensa campagna elettorale e giorni d’incertezza, la comunità di Palmi ha scelto il suo nuovo primo cittadino: Giovanni Calabria. Il candidato a sindaco sconfitto alle elezioni amministrative, l’avvocato Francesco Cardone, nonostante il risultato non favorevole alle urne, ha assicurato ai suoi sostenitori che continuerà a servire la comunità dalla posizione dei banchi dell'opposizione. Un impegno che non finisce qui, per affrontare le sfide future.

«A Calabria i migliori auguri di buon lavoro, e come sempre sono disponibile per il bene della città – ha affermato ai nostri microfoni il già presidente del consiglio comunale -. Anche tra i banchi dell'opposizione garantirò assolutamente la mia presenza. È un progetto che è iniziato oggi e non si ferma per una battuta d'arresto. Ci sono tanti ragazzi e ragazze con noi. Mi sento privilegiato di aver presentato persone che si sono dimostrate leali e trasparenti e hanno posto fiducia in me sin dall'inizio. Si è formata una famiglia bellissima e si va avanti. Prendo atto della scelta degli elettori, ho sempre detto nei miei comizi che Palmi è una città matura capace di scegliere».

Francesco Cardone nel suo percorso è stato sostenuto apertamente dall’ex sindaco, vicepresidente del Consiglio regionale, Giuseppe Ranuccio: «Auguri a Giovanni Calabria, un grande in bocca al lupo di buon lavoro a lui e tutta la sua squadra. È una sconfitta che dispiace, fa male, evidentemente non siamo stati bravi noi a raccontare quanto di buono è stato fatto in questi anni. I cittadini palmesi, che rispetto sempre, hanno espresso la necessità di cambiare. Saremo un'opposizione attenta, vigile, costruttiva e propositiva».