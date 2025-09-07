«Si respira un grande entusiasmo, abbiamo un centrodestra carico in vista di queste elezioni regionali, con Forza Italia che ancora una volta gioca un ruolo fondamentale». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa organizzata a Gizzeria per presentare le liste di Forza Italia, Occhiuto presidente e Forza Azzurri.

«Devo riconoscere al coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro - ha aggiunto Occhiuto - una grande abilità nel comporre la lista del partito e nel dare contributi importanti anche per le altre. La mia lista, Occhiuto presidente, vede tanti dirigenti di primo piano di Forza Italia. E poi abbiamo Forza Azzurri, che era presente anche alle scorse elezioni, che vede tanti dirigenti e tante candidature indipendenti. Di queste candidature sono molto fiero. Abbiamo bravissimi amministratori e tante persone che hanno delle storie da raccontare, come la madre coraggio di Seminara, Gabriella Castelletti, che abbiamo candidato nella circoscrizione Sud. Sono molto felice per questo entusiasmo e riconoscente nei confronti di tutti quelli che hanno deciso di sostenermi, con tutto il centrodestra, sul campo di battaglia, per vincere le elezioni e continuare un lavoro che merita di essere continuato».

«Ho sempre detto che non ho la bacchetta magica. In quattro anni non si cambia completamente una Regione. Ci sono tantissime cose ancora da fare e mi sono ricandidato proprio per finire il lavoro iniziato. Ma ho anche la coscienza del fatto con in questi 4 anni abbiamo fatto molto di più che in passato. Abbiamo trovato una Regione con il motore fermo e l'abbiamo fatta ripartire», ha aggiunto poi Occhiuto.

«Abbiamo fatto riforme importanti - ha proseguito - come quella dei rifiuti. Oggi non abbiamo più i rifiuti fino ai primi piani dei palazzi, perché adesso i sindaci sanno dove smaltirli. E abbiamo fatto anche la riforma dei consorzi di bonifica. Abbiamo fatto tutto ciò che si poteva fare, ma sappiamo che ci sono ancora tanti problemi da risolvere. Farò la campagna elettorale facendo vedere ai calabresi ciò che ho fatto in questi anni, mostrando loro i cantieri che prima erano solo sulla carta e che adesso invece sono realtà e vanno avanti a ritmo serrato e con opere edificate che prima erano solo state immaginate».

Cannizzaro: «La sinistra ha sei liste per miracolo»

«Nel programma di Tridico compaiono proposte già realizzate in questi quattro anni dal presidente Occhiuto. Probabilmente chi gliele ha scritte non conosce la nostra terra». Così il deputato Francesco Cannizzaro, coordinatore di Forza Italia in Calabria, alla presentazione a Gizzeria delle liste del partito per le elezioni regionali.

«La sinistra - ha aggiunto - ha scelto lo slogan "tornare in Calabria”, forse rivolto ai suoi presunti leader, che in Calabria non vivono più da tempo. Lo stesso ex presidente dell'Inps non metteva piede in Calabria da trent'anni. La verità è che la sinistra prometteva 11 o 12 liste e per miracolo ne ha presentate appena sei, con candidati che fino all'ultimo sono scappati di qua e di là. Uno spettacolo ridicolo. A Roma si insultano ogni giorno e in Calabria si ritrovano insieme in un'accozzaglia pur di tentare di strappare il potere. Ma hanno sbagliato indirizzo: Forza Italia e il centrodestra sono destinati a conquistare una vittoria senza precedenti».