Dopo le critiche sui prezzi, il presidente interviene sui social mostrando il tariffario. E poi ironizza: «Io mangio riso in bianco e al massimo una cotoletta»

Scoppia la polemica sulla buvette della Regione Calabria dopo un articolo de Il Fatto Quotidiano che mette in dubbio la congruità dei prezzi, ritenuti troppo bassi rispetto alla qualità dei piatti indicati, tra carne, pesce e primi di fascia elevata.

Immediata la replica del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che in un video sui social respinge le accuse: «Solo fango, non c’è nessuno spreco, nessuno scandalo», parlando apertamente di «fake news».

Il governatore chiarisce che il bando per la mensa «non è stato fatto dalla Giunta regionale, ma dal Consiglio regionale», sottolineando la regolarità della procedura.

Nel video il governatore ironizza: «Ho visto la mia foto in prima pagina e mi sono chiesto cosa avessi fatto. Io mangio riso in bianco e al massimo una cotoletta».

Accanto a lui il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo. Occhiuto difende il servizio, evidenziando prezzi «in linea con una mensa pubblica»: 12 euro per un primo, 15 per un secondo. Poi la battuta finale di Occhiuto insieme a Cirillo: «Forse l’unico errore è che i prodotti dovrebbero essere tutti calabresi», con l’impegno di entrambi a valorizzare le filiere locali.