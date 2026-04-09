Dopo anni di gestione straordinaria, la sanità calabrese esce dal commissariamento: il via libera del Consiglio dei ministri segna una svolta attesa e apre una nuova fase per il sistema sanitario regionale.

A caldo arrivano le reazioni politiche, in particolare da esponenti di Fratelli d’Italia, che rivendicano il risultato come frutto di un impegno mantenuto dal Governo guidato da Giorgia Meloni.

Nesci (Fdi): «Promessa mantenuta da Giorgia Meloni. Ora fase nuova per la Calabria»

L’eurodeputato Denis Nesci sottolinea il valore politico della decisione: «La revoca del commissariamento della sanità in Calabria è il risultato di una scelta politica chiara, coraggiosa e mantenuta fino in fondo. Giorgia Meloni aveva assunto un impegno preciso davanti ai calabresi e oggi, con determinazione e credibilità, lo ha pienamente rispettato».

Secondo Nesci, il traguardo non era affatto scontato: «Non era un risultato scontato. Servivano coraggio politico, autorevolezza nelle sedi istituzionali e una guida forte del Governo nazionale».

Il riferimento è anche alla promessa fatta in campagna elettorale a Lamezia Terme, rivendicata come mantenuta: «Questo traguardo certifica anche l’impegno e la capacità amministrativa del presidente Roberto Occhiuto, che ha saputo affrontare una situazione complessa con determinazione e risultati concreti».

Per Nesci, tuttavia, decisivo è stato il ruolo dell’esecutivo nazionale: «Senza una guida politica nazionale solida e coerente tutto questo non sarebbe stato possibile».

L’eurodeputato parla di una svolta più ampia: «Oggi non celebriamo solo un atto amministrativo, ma una vera svolta politica: lo Stato torna a fidarsi della Calabria».

Ferro (Fdi): «Un risultato che premia il lavoro svolto in questi anni e apre una nuova fase»

Sulla stessa linea anche il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che definisce la decisione «un passaggio storico». «La decisione del Consiglio dei ministri di revocare il commissariamento della sanità in Calabria rappresenta un passaggio storico e, soprattutto, un altro impegno mantenuto dalla presidente Giorgia Meloni», prosegue.

Ferro evidenzia il ritorno alla piena autonomia regionale: «L’uscita dal commissariamento segna una svolta decisiva: la Calabria torna dopo 17 anni ad avere la piena titolarità del governo della propria sanità».

Un passaggio che, secondo il sottosegretario, apre nuove responsabilità: «È un risultato che premia il lavoro svolto in questi anni e apre una nuova fase, in cui responsabilità e capacità amministrativa dovranno tradursi in una sanità finalmente all’altezza delle aspettative dei calabresi».