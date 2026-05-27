“Nuovo e importante riconoscimento politico per Manuel Rubino, già Segretario cittadino di Forza Italia Giovani Catanzaro, nominato all’interno del Dipartimento Nazionale Innovazione Digitale e Intelligenza Artificiale di Forza Italia Giovani.



Un incarico di grande rilievo che conferma la fiducia, la stima e l’attenzione che il partito continua a riporre nei confronti di Rubino, protagonista negli anni di un percorso politico costruito con impegno, presenza sul territorio e vicinanza al mondo giovanile.



La nomina assume un valore particolarmente significativo poiché riguarda uno dei settori più strategici e centrali per il futuro del Paese: innovazione tecnologica, digitalizzazione e intelligenza artificiale. Tematiche sempre più decisive nel panorama politico nazionale ed europeo e sulle quali Forza Italia Giovani intende investire con visione e competenza.



“Ricevere questo incarico nazionale rappresenta per me un grande orgoglio – dichiara Manuel Rubino –. Ringrazio il partito e Forza Italia Giovani per la fiducia accordatami. Continuerò a lavorare con responsabilità, entusiasmo e spirito di servizio, portando avanti idee e progetti concreti legati all’innovazione e alle opportunità per i giovani”.



La scelta di affidare questo ruolo a Manuel Rubino rappresenta il riconoscimento di un percorso politico serio e costante, maturato all’interno del movimento giovanile azzurro e caratterizzato da partecipazione attiva, capacità organizzativa e attenzione verso le nuove sfide della società contemporanea.



Una nomina che rafforza ulteriormente la sua presenza all’interno del partito e che segna l’inizio di una nuova fase di impegno politico su temi fondamentali per il futuro delle nuove generazioni e dell’Italia”.