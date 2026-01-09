La lettura maliziosa è sempre dietro l’angolo. Se poi dalla premier arriva un endorsement così netto per il suo vicepremier Antonio Tajani è inevitabile cogliere un mezzo messaggio (pure qualcosa in più) verso chi Tajani vorrebbe spodestarlo dal vertice di Forza Italia. Insomma, forzando un po’: per la presidente del Consiglio nella galassia azzurra nessuno avrebbe potuto fare meglio e le ambizioni di Roberto Occhiuto appaiono sovradimensionate rispetto a quanto fatto dall’attuale leader di Fi.

Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno, ha commentato la richiesta di Pier Silvio Berlusconi di facce nuove in Forza Italia. «Non credo che possa creare tensioni» nel governo, ha detto, «e non metto bocca sulle dinamiche interne a un altro partito della maggioranza e sono materie che riguardano loro. Io penso che quello che ha fatto Antonio Tajani negli ultimi tre anni, soprattutto dopo che FI non ha potuto contare sul carisma di Silvio Berlusconi, abbia oggettivamente del miracoloso. Nessuno pensava che fosse possibile lo stato di salute che noi vediamo in Forza Italia. Tutti da persone oneste dobbiamo riconoscere che Antonio Tajani ha fatto un lavoro straordinario insieme agli altri dirigenti di Forza Italia». Come dire: non potrebbe andare meglio così per i nostri alleati che – lettura maliziosa – non hanno probabilmente bisogno della scossa che Occhiuto si propone di portare nel partito.