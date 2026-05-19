VIDEO – La rappresentante del GT reggino dei pentastellati rilancia il sostegno a Mimmo Battaglia e punta su servizi, sanità e controllo nelle istituzioni cittadine

Nel centrosinistra reggino c’è anche una componente che ha scelto di stare dentro la coalizione senza rinunciare alla propria identità. È la linea tracciata da Giovanna Milena Roschetti, rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria, protagonista di una nuova puntata di “A tu per tu – Speciale Elezioni”, dagli studi de ilReggino.it.

Un’intervista che mette al centro il percorso compiuto dal Movimento in vista delle amministrative 2026, tra il rifiuto iniziale delle logiche di partito e la successiva convergenza sul campo progressista guidato da Mimmo Battaglia. Roschetti rivendica una posizione autonoma, spiegando come il gruppo territoriale avesse inizialmente guardato con maggiore interesse a una proposta civica, distante dalle dinamiche tradizionali della politica locale. Poi il confronto interno, i tavoli programmatici e la scelta di sostenere il centrosinistra pur senza presentare il simbolo del Movimento 5 Stelle sulla scheda.

Nel corso del confronto emerge anche il tema della memoria politica cittadina. Roschetti richiama le difficoltà economiche affrontate dal Comune negli anni successivi al dissesto e difende il lavoro svolto dal centrosinistra nell’ultimo decennio, puntando soprattutto sulla necessità di consolidare equilibrio finanziario e servizi di prossimità. Centrale, nella sua visione, anche il ruolo delle future circoscrizioni, considerate strumenti attraverso cui restituire maggiore autonomia e partecipazione ai territori.

Spazio poi alle priorità amministrative e alle criticità della città: manutenzione urbana, servizi essenziali, sanità e infrastrutture. Da medico di base, Roschetti insiste soprattutto sulle difficoltà del sistema sanitario regionale e sul fenomeno della migrazione sanitaria, collegando questi temi alla scelta politica che attende gli elettori reggini.

Nel finale, l’appello al voto e la rivendicazione del ruolo del Movimento 5 Stelle come «occhio vigile» dentro le istituzioni cittadine, sia in maggioranza che all’opposizione. Una presenza che, secondo Roschetti, dovrà servire soprattutto a garantire controllo, trasparenza e attenzione concreta ai bisogni della città.