L'arcivescovo esprime apprezzamento per la partecipazione al voto dei cittadini reggini e rivolge un pensiero di gratitudine a tutti i candidati che si sono messi a disposizione della comunità in questa tornata elettorale, offrendo il proprio impegno al servizio della cosa pubblica.

Mons. Morrone rinnova al neo sindaco e alla futura amministrazione l'auspicio già formulato nella lettera indirizzata ai candidati lo scorso 23 aprile, festa di San Giorgio Martire, patrono della Città: «che l'azione amministrativa sappia puntare sulle poche cose realmente praticabili», lavorando per una città attenta ai bisogni dei giovani, alla custodia della bellezza del territorio e alla valorizzazione del patrimonio umano e associativo di cui Reggio è ricca.

L'arcivescovo conferma la disponibilità della Chiesa reggina a proseguire il cammino di dialogo avviato in questi anni con gli amministratori locali, nella distinzione dei ruoli e nella comune ricerca del bene della comunità.

A nome dell'intera comunità diocesana, Mons. Morrone augura al sindaco Cannizzaro, alla Giunta e al Consiglio comunale che si insedieranno, e alle forze di opposizione, di essere «una vera benedizione per questa città, un esempio di alta e lungimirante politica per il territorio della nostra città e per la nostra Calabria».