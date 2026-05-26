È una maggioranza bulgara quella che i numeri affidano al nuovo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. Lo straordinario 69,52% ottenuto dalle liste del centrodestra assegna alla coalizione vincente una straordinaria maggioranza di 24 seggi (escluso il sindaco), contro i 7 dell’opposizione di centrosinistra lasciando fuori dall’aula Battaglia gli altri due aspiranti sindaci: Eduardo Lamberti Castronuovo a cui non basta il 5,1% personale e il 2,98 delle liste, e Saverio Pazzano con un ottimo 4,47% e il 3,05 della lista La Strada.

Secondo le prime indicazioni fornite da Eligendo, Forza Italia e Cannizzaro Sindaco porteranno a Palazzo San Giorgio 10 consiglieri (5 a testa), e poi nell’ordine 4 per Fratelli d’Italia, 3 per Reggio Futura che con un’ottima prestazione rimane davanti alla Lega che non arrivando al 7% ne prende solo 2. Grande risultato anche per Alternativa popolare che fa suoi 2 seggi, mentre uno a testa toccheranno a Noi Moderati, Insieme si può e Azione. A bocca a sciutta rimangono Reggio protagonista e Democrazia cristiana.

Nel centrosinistra, come nel caso di Domenico Battaglia, la coalizione non arriva al 25%: al Partito democratico, fino a ieri partito di maggioranza a Palazzo San Giorgio, vanno solo 3 consiglieri, mentre riesce il colpaccio ad Avs (3,64%) che si presenta per la prima volta e porta a Palazzo San Giorgio 1 consigliere, come Avanti Casa riformista (2,48). Risultato forse sotto le aspettative per le due civiche – La svolta e Reset - ispirate dall’ex sindaco Giuseppe Falcomatà che di seggi ne prendono uno a testa.