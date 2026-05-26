Nella III Circoscrizione – Reggio Nord il confronto resta equilibrato anche sul piano delle preferenze, con la lista collegata a Emanuela Chirico che chiude davanti a quota 6.109 voti complessivi contro i 5.154 raccolti dalla lista di Giuseppe Giordano.
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Tra i candidati consiglieri il più votato dell’intera circoscrizione è Bruno Germanò, che sfiora quota mille con 939 preferenze. Nella squadra di Chirico seguono Claudia Marafioti con 726 voti, Giancarlo Chirico con 607, Domenico Idone con 518 e Francesco Calabrese Cartisano con 513. Martina Consuelo Tripodo ottiene invece 490 preferenze.
Sul fronte della lista collegata a Giuseppe Giordano, il candidato più votato è Pasquale Alfano con 714 consensi, seguito da Michele Cotroneo con 603. Antonino Modafferi raccoglie 407 voti, mentre Silvana Caracciolo si ferma a 385. Più indietro Pasquale Francesco Richichi con 343 preferenze e Giacomo Catalano con 337.