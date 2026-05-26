Roberto Occhiuto torna ad esprimere soddisfazione per l’affermazione del centrodestra nei due capoluoghi calabresi andati al voto nello scorso weekend, Reggio e Crotone. In entrambe le città, i sindaci Francesco Cannizzaro e Vincenzo Voce sono stati eletti al primo turno.

«Abbiamo vinto nella città più importante, più popolosa della Calabria che è Reggio Calabria, con un risultato straordinario, per merito di Cannizzaro. Abbiamo vinto anche in un altro comune capoluogo che è Crotone e quindi evidentemente il centrodestra ha classe dirigente, ha una cultura di governo che i calabresi stanno apprezzando», ha detto il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, parlando con i giornalisti a margine dell'iniziativa “Il lavoro chiama”, promossa dal dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive della Regione Calabria, dal 26 al 28 maggio, nell’ente fiera Giovanni Colosimo di Catanzaro.

A una domanda sull’allargamento della Giunta regionale, che Occhiuto stesso aveva annunciato tempo fa, ha risposto: «Di solito quello che annuncio lo faccio. Ho un ordine di priorità, prima ci sono le questioni concrete da ascoltare e da risolvere, nei ritagli di tempo ci occuperemo anche di questo».