A distanza di cinque mesi dal sorprendente risultato del referendum sulla giustizia dello scorso marzo, il contrasto tra le narrazioni apocalittiche della vigilia e la lenta realtà dei fatti offre una fotografia nitida della fragile stabilità della politica italiana. Alla vigilia del voto il clima dell'opinione pubblica era saturo di scenari drammatici: analisti e retori di palazzo ipotizzavano dimissioni immediate del Premier, crisi di governo fulminee e persino lo scioglimento anticipato delle Camere in caso di vittoria del No. Oggi quelle teorie paiono senz'altro ridimensionate nella forma, ma la semplice sopravvivenza dell'Esecutivo non va scambiata per una dimostrazione di forza o di ritrovata salute istituzionale. Il responso delle urne, che ha bloccato in modo netto l'ambizioso pacchetto di riforme costituzionali incentrato sulla separazione delle carriere e sulla riorganizzazione degli organi della magistratura, è stato assorbito dalla maggioranza per pura necessità di autoconservazione. Più che una coordinata manovra d'autorità, la liquidazione della sconfitta referendaria come un trascurabile passaggio democratico è stata una scelta obbligata, dettata dall'urgenza politica di evitare un tracollo immediato a palazzo.

Guardando oltre la facciata di superficie, le conseguenze concrete di quel responso si sono scaricate tutte sulla capacità di azione e d'incisività di una coalizione apparsa via via più debole, frammentata e ricattabile. L'agenda delle grandi riforme istituzionali si è irrimediabilmente congelata, costringendo il Ministero della Giustizia a un lungo e faticoso ripiegamento tattico su interventi di piccolo cabotaggio, utili soltanto a coprire la forzata rinuncia ai progetti di ampio respiro ordinamentale. Parallelamente, i rapporti di forza interni alla compagine di governo si sono sfilacciati: quei partiti che avevano fatto della riforma della magistratura il proprio trofeo politico si sono trovati fortemente ridimensionati, incastrati in una posizione difensiva e del tutto incapaci di dettare la linea, finendo per accettare continue mediazioni al ribasso su dossier economici e sociali ben più urgenti.

Con il trascorrere delle settimane, questo stato di incertezza ha finito per contagiare la stessa attività legislativa ordinaria. Più che una maggioranza salda capace di governare i processi e plasmare gli eventi, quello che emerge a distanza di cinque mesi è l'immagine di un Esecutivo che si limita a galleggiare, costretto a muoversi con estrema cautela per non inciampare sulle proprie divisioni interne ad ogni passaggio parlamentare. Paradossalmente, persino l'apparente pacificazione nei toni con l'ordine giudiziario appare meno come una scelta strategica e più come una resa condizionata alla forza dello status quo. La vera lezione di questo lungo dopovoto non sta dunque nel racconto di una politica forte che supera le tempeste, quanto piuttosto nel ritratto di un potere fragile che sopravvive agli allarmismi riadattandosi per inerzia ai propri invalicabili limiti.