«Il ponte sullo Stretto non è una bandiera. Dal punto di vista del governo è una grande opportunità di sviluppo della Calabria e della Sicilia in particolare, ma di rilancio di tutto il Sud. E questo è il quadro sul quale politicamente abbiamo deciso di fare il ponte e tecnicamente di avvalerci delle migliori teste che il mondo ha sul fronte ingegneristico, sul fronte industriale. Sul fronte economico, poi, come abbiamo sempre detto, le finanze ci sono e quindi guai a non fare un'opera che dal nostro punto di vista è la primavera del Sud». A dirlo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli, oggi a Reggio Calabria ad un convegno su "Sicurezza e tutela delle infrastrutture sul territorio", promosso da Ansfisa in collaborazione con RemTech Expo. Morelli ieri aveva invece visitato un cantiere della Statale 106 a Palizzi.

Riguardo al Ponte, il sottosegretario ha escluso che ci siano problemi riguardo al rischio idrogeologico ma «ci sono delle criticità che si verificano quando realizzi un'opera tanto faraonica quanto impegnativa tanto di visione. Il governo - ha aggiunto - sta compiendo tutti gli atti necessari per superarli grazie al contributo dei tecnici. Il tema molto spesso viene visto come una contrapposizione politica tra sinistra, destra ma ci sono dei tecnici, università, ingegneri che hanno investito il loro tempo, le finanze pubbliche e tutta l'esperienza che possiamo mettere in campo per realizzare un ponte superando le criticità. Stiamo parlando dell'opera più importante del secolo, del terzo millennio, quindi, per questa ragione non sono i politici che lo vogliono, sono i cittadini, che anche col risultato elettorale alle ultime regionali che per noi è stato il vero referendum sul ponte, ci hanno assolutamente premiato e hanno premiato la scelta di dire sì al ponte. E sottolineo che l'azienda che realizzerà l'opera è un'azienda che il mondo ci invidiata».

Morelli ha poi sottolineato come la sicurezza delle infrastrutture, alla luce anche del maltempo che periodicamente colpisce l'Italia, sia al centro dell'attenzione del Governo. «I 5 miliardi dedicati alla statale 106 - ha aggiunto - vanno proprio in questa direzione: dare maggiore sicurezza, maggiore qualità, in questo caso alla guida, maggiore qualità per chi vive intorno alla 106. Migliorare la sicurezza delle infrastrutture va proprio in questa direzione, anche con una situazione ambientale che sta cambiando. Detto questo, l'impegno del governo è evidente, i cantieri ci sono, i nostri calabresi li possono vedere con i loro occhi, è un orgoglio per me poter visitare questi cantieri».

«Dobbiamo pensare - ha detto Morelli - che ragionare sempre sulla straordinarietà di situazioni che complicano la gestione del nostro territorio è ormai un assunto sbagliato ideologicamente. Purtroppo anche dall'Europa sono arrivate delle impostazioni totalmente sbagliate. Pensare che l'uomo non debba più essere il custode dei nostri territori ma che in maniera straordinaria si debbano investire somme di denaro ingenti è sbagliato. Dobbiamo tornare a pensare che i territori devono essere abitati e per questo il governo ha redatto una legge sulle aree interne che valorizzano questa parte del Paese. È insensato pensare di non tagliare l'albero perché si dà fastidio al picchio. Siamo dalla parte dell'ambiente e dei picchi ma dall'altra parte attenzione perché se quell'albero rischia di cadere su una casa diventa un problema per tutti».