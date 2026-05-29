La presidente del Consiglio attesa in riva allo Stretto la mattina del 5 giugno. Nel pomeriggio sarà a Tivat (Montenegro) per il vertice Ue-Balcani
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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni venerdì 5 giugno sarà a Reggio Calabria, per assistere alle 11, sul lungomare Falcomatà, alla cerimonia militare per il 212° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Lo riferisce il sito del governo in un aggiornamento dell'agenda della premier che poi quel giorno, alle 15, sarà a Tivat, in Montenegro, per partecipare al vertice Ue-Balcani occidentali.