La nuova dichiarazione patrimoniale della premier registra un aumento del reddito e un calo di oltre 3mila euro dell'Irpef. Lupi e Tajani la superano, il leader M5s è il più ricco nel campo progressista. Ma il record a Montecitorio è di Andrea Di Giuseppe: oltre 3,6 milioni

Giorgia Meloni dichiara 184.897 euro di reddito complessivo e versa 59.726 euro di Irpef netta. La nuova documentazione patrimoniale della presidente del Consiglio, pubblicata sul sito della Camera dei deputati, permette di confrontare i guadagni del 2025 con quelli dell'anno precedente. Il risultato è una lieve crescita del reddito dichiarato, accompagnata però da una riduzione delle imposte superiore ai 3mila euro. Nel centrodestra, intanto, ci sono due leader che superano la premier: Maurizio Lupi e Antonio Tajani. Tra i principali esponenti del campo progressista, invece, il reddito più alto è quello di Giuseppe Conte.

Il primato assoluto tra i parlamentari finora presenti nelle dichiarazioni pubblicate spetta però ad Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d'Italia e imprenditore nel settore dei mosaici di lusso, che ha dichiarato oltre 3,6 milioni di euro. Una cifra legata in larga parte ad attività e redditi maturati negli Stati Uniti, dove vive e lavora.

Meloni, reddito in aumento e Irpef in calo

Nel 2025 la presidente del Consiglio ha dichiarato 184.897 euro, contro i 180.031 indicati nella precedente documentazione. L'incremento è di 4.866 euro. Il reddito imponibile, cioè la base sulla quale vengono calcolate le imposte dopo le deduzioni previste dalla legge, è invece sceso da 178.371 a 172.896 euro.

Di conseguenza è diminuita anche l'Irpef netta: dai 63.066 euro della dichiarazione precedente ai 59.726 attuali, con una riduzione di 3.340 euro. A incidere sono state soprattutto le deduzioni, tra cui quella relativa all'abitazione principale, passata da 115 a 4.728 euro. Sono cresciute anche le detrazioni fiscali, gli importi che vengono sottratti direttamente dall'imposta: nel complesso ammontano a 7.259 euro, contro i 6.274 dell'anno precedente. Tra queste figurano 5.363 euro per interventi edilizi.

La serie storica dei redditi della premier mostra oscillazioni più marcate negli anni legate anche alla pubblicazione dei suoi libri. Nel 2021, l'ultima dichiarazione prima dell'arrivo a Palazzo Chigi, Meloni aveva indicato 160.706 euro. Nel 2022 il reddito era salito a 293.531 euro, anche per i proventi di Io sono Giorgia. Nel 2023 aveva raggiunto quota 459.460 euro, dopo l'uscita di La versione di Giorgia. Nel 2024 era poi sceso a 180.031 euro, prima della risalita registrata per il 2025.

Lupi e Tajani superano la premier, Salvini non ha ancora depositato i dati

Tra i principali esponenti del centrodestra, il reddito più alto è quello di Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, che ha dichiarato 225.351 euro. Segue Antonio Tajani, vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, con 186.591 euro. Entrambi superano Meloni. Tra gli altri rappresentanti della maggioranza spicca Lorenzo Cesa dell'Udc, con 197.584 euro.

Non è ancora disponibile una dichiarazione aggiornata e confrontabile per Matteo Salvini. Il vicepremier e leader della Lega non ha infatti depositato la documentazione relativa ai redditi del 2025. Nell'ultima dichiarazione disponibile, riferita al 2024, aveva indicato 103.524 euro. Roberto Vannacci non compare nella graduatoria perché siede al Parlamento europeo e non in quello italiano.

Conte davanti a Schlein: i redditi dei leader progressisti

Tra i principali esponenti del campo progressista, Giuseppe Conte è quello che ha dichiarato il reddito più alto: 119.548 euro complessivi, di cui 117.221 imponibili. Il presidente del Movimento 5 Stelle precede Carlo Calenda, segretario di Azione, che ha indicato 114.707 euro.

Seguono Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, con 102.802 euro, e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, con 100.479 euro. Entrambi superano Elly Schlein: la segretaria del Partito democratico ha dichiarato 98.471 euro. Non sono ancora disponibili i dati aggiornati di Riccardo Magi, alla guida di +Europa, e Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che nella dichiarazione relativa al 2023 aveva indicato oltre 2,3 milioni di euro.

Il parlamentare più ricco è Andrea Di Giuseppe: oltre 3,6 milioni

La classifica dei parlamentari con i redditi più elevati, sulla base delle dichiarazioni 2026 finora pubblicate e riferite ai guadagni del 2025, è guidata da Andrea Di Giuseppe. Il deputato di Fratelli d'Italia ha dichiarato 3.668.146 euro. Al secondo posto c'è la senatrice leghista e avvocata Giulia Bongiorno, con 2.661.101 euro. Terzo è Antonio Angelucci, deputato della Lega e imprenditore nei settori sanitario ed editoriale, con 2.063.937 euro.

Subito dopo si colloca Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia e oggi deputato di Fratelli d'Italia, con 2.059.573 euro. Seguono Meinhard Durnwalder della Südtiroler Volkspartei, con 599.885 euro, e il collega Manfred Schullian, con 539.944 euro. Completano la graduatoria Maurizio Casasco di Forza Italia, con 488.857 euro, Alberto Di Rubba della Lega, con 394.115 euro, Simonetta Matone di Forza Italia, con 350.742 euro, e Francesco Ciancitto di Fratelli d'Italia, con 311.008 euro.

La graduatoria resta provvisoria: non tutti i parlamentari hanno ancora reso pubblica la documentazione relativa all'ultimo anno fiscale. I dati sono consultabili nell'ambito degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge 441 del 1982, che impone a deputati e senatori di comunicare annualmente la propria situazione reddituale e patrimoniale.

Chi è Andrea Di Giuseppe e perché può dichiarare i redditi americani

Nato a Roma e trasferitosi a Miami, Andrea Di Giuseppe è un imprenditore attivo nel settore dei mosaici e dei rivestimenti di lusso, legato al gruppo internazionale Trend. Dei 3.668.146 euro dichiarati, 3.574.709 provengono dalla documentazione fiscale statunitense, presentata congiuntamente al coniuge, mentre 93.437 euro sono riferiti al reddito italiano. Nel modello americano figurano compensi da lavoro dipendente, dividendi, interessi, plusvalenze e oltre 3,1 milioni di dollari classificati come redditi aggiuntivi.

Di Giuseppe è stato eletto nel 2022 nella circoscrizione Estero, nella ripartizione America settentrionale e centrale. Un dettaglio che assume rilievo alla luce della cosiddetta «legge anti-Renzi», la norma introdotta con la legge di bilancio 2025 che limita la possibilità per i parlamentari italiani di ricevere compensi e altre utilità da soggetti con sede fuori dall'Unione europea e dallo Spazio economico europeo.

La disposizione prevede però un'esclusione per i parlamentari eletti all'estero. Di Giuseppe rientra in questa categoria: i redditi maturati negli Stati Uniti, dunque, non comportano di per sé una violazione del divieto. Il suo caso rappresenta comunque una particolarità nella fotografia dei redditi della politica italiana, dove il primato economico, almeno tra i dati finora pubblicati, è distante anni luce da quello dei principali leader dei partiti.