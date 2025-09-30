«La visita del ministro dell’Istruzione e del merito, il leghista Giuseppe Valditara, nelle scuole calabresi in campagna elettorale è una vergogna e ci riporta ai tempi più bui della storia del Paese». È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il campo progressista.

«La Lega si presenterà in Calabria con tutti i suoi colonnelli, gli stessi che a Pontida insultano noi meridionali e che qui verranno a chiedere consensi per rubarci il futuro con l’autonomia differenziata».

«Un ministro che gira tra i banchi di scuola a pochi giorni dal voto ricorda un passato che non vogliamo più rivedere e che disonora le istituzioni. La Calabria può prendere le distanze da questi personaggi e voltare pagina il 5 e 6 ottobre»