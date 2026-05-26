«L'obiettivo dei prossimi cinque anni è che ci sia più condivisione possibile. Le porte del Comune sono aperte a tutti». Marco Giuseppe Caruso è stato riconfermato sindaco di Molochio con ampio margine. Il candidato sostenuto dalla lista “Primavera” conquista la fascia tricolore del Comune della Piana di Gioia Tauro con 1.000 voti pari al 65,83%, staccando nettamente lo sfidante Bruno Mustica, fermo a 519 preferenze con il 34,17% alla guida della lista “Molochio c’è”. Sono stati 1.538 i cittadini che si sono recati alle urne su 2.564 elettori, con un’affluenza del 59,98%.

«Noi crediamo nella nostra comunità. Molochio ha scelto cosa vuole per il proprio futuro e l'ha scelto in modo deciso, ha scelto di vivere come comunità in armonia – ha affermato Caruso-. Molochio è fatto di persone serie. Io dico che ho due fortune: un gruppo fantastico e dei cittadini meravigliosi. Sono convinto che come gruppo amministrativo saremo in grado di portare avanti e onorare quello di cui i cittadini ci hanno incaricato con questa risposta. Ci proveremo in tutti i modi per il bene comune del paese».