Si è concluso all’Università della Calabria l’incontro istituzionale sul progetto del nuovo ospedale Hub di Cosenza, destinato a sorgere nell’area dell’ateneo. Attorno allo stesso tavolo il sindaco di Rende Sandro Principe, il rettore Gianluigi Greco e il presidente della Regione Roberto Occhiuto.

Nel corso del confronto, il governatore ha illustrato nel dettaglio lo stato di avanzamento del progetto del futuro policlinico, soffermandosi sui contenuti della proposta che sarà prossimamente sottoposta alla conferenza dei servizi, passaggio decisivo nel quale il Comune di Rende sarà chiamato a esprimere il proprio parere.

Un approfondimento che si inserisce in un percorso già avviato nei mesi scorsi, quando lo stesso Principe aveva incontrato i progettisti dell’opera a Palazzo municipale per una prima ricognizione sul progetto di fattibilità del nuovo nosocomio.

Al tavolo erano presenti anche il vicesindaco di Rende Fabio Liparoti e l’ingegnere Francesco Verre, mentre per l’Università della Calabria hanno partecipato il prorettore Stefano Curcio e il direttore generale Candeloro Bellantoni. Per la Regione, infine, era presente il responsabile unico del progetto, l’ingegnere Roberto Ruffolo.

Il confronto segna un ulteriore passaggio nella definizione di un’infrastruttura sanitaria destinata a ridisegnare l’assetto dell’assistenza nell’area urbana e a rafforzare il legame tra sistema ospedaliero e formazione universitaria.