Il presidente della Regione su Meloni: «Ha fatto bene a parlare a Confindustria della necessità di sburocratizzare il Paese». E sulle preferenze: «Non farei le barricate ma non servono a portare in Parlamento politici di qualità»

«Fa un errore di comunicazione chi parla di legge elettorale. La legge elettorale la deve fare il Parlamento perché è necessaria per assicurare stabilità. Sono i dirigenti dei partiti a decidere dove concentrare più attenzione anche nella loro comunicazione. Ad un anno dal voto io credo che il centrodestra debba presentare la sua proposta per rigovernare questo Paese. Ha fatto bene Giorgia Meloni oggi a parlare nell'assemblea di Confindustria della necessità di sburocratizzare il Paese, a firmare un protocollo con gli industriali per permettere alle nostre imprese di non patire troppo il prezzo del caro energia. Ecco queste cose devono concentrare l'attenzione dei dirigenti del centrodestra più della legge elettorale». A dirlo il presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia Roberto Occhiuto a Tagadà su La7.

In merito al dibattito sulle preferenze, Occhiuto ha ricordato che in Forza Italia «ci sono sensibilità diverse. Io, per esempio - ha aggiunto - non farei le barricate se si dovessero mettere le preferenze. Attenzione però, perché generalmente le preferenze non sono un veicolo per portare in Parlamento personale politico di grande qualità. Penso per esempio a tanti pezzi di società civile che con le preferenze non riuscirebbero a far parte del Parlamento. L'Assemblea forse ha bisogno anche di quella qualità che spesso le preferenze non riescono ad assicurare, però non farei una crociata sulle preferenze».