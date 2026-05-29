Si avvicina il momento dell'insediamento ufficiale per Francesco Cannizzaro. È stata infatti fissata per giovedì 4 giugno, a Palazzo San Giorgio, la proclamazione del sindaco eletto di Reggio Calabria, passaggio che sancirà formalmente l'avvio del nuovo mandato amministrativo.

In attesa della cerimonia ufficiale, questa mattina Cannizzaro si è concesso una passeggiata sul Corso Garibaldi, incontrando cittadini, commercianti e sostenitori e confermando lui stesso la data della cerimonia. Una presenza, la sua, che non è passata inosservata e che ha rappresentato di fatto la prima uscita pubblica dopo il successo ottenuto alle elezioni comunali.

La proclamazione di giovedì consentirà al nuovo primo cittadino di entrare pienamente nelle funzioni amministrative e di avviare i primi adempimenti legati alla formazione della squadra di governo che guiderà Palazzo San Giorgio nei prossimi anni.

Il primo appuntamento istituzionale dopo la proclamazione è già in calendario. Venerdì 5 giugno Cannizzaro prenderà parte alle celebrazioni per la Festa dell'Arma dei Carabinieri, una delle ricorrenze più significative per le istituzioni del territorio e tra i primi impegni ufficiali del neosindaco.

Dopo la netta affermazione elettorale, per Cannizzaro si apre dunque la fase più attesa: quella del governo della città, con le prime scelte amministrative e politiche che saranno chiamate a dare forma al nuovo corso di Palazzo San Giorgio.