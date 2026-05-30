«In commissione Affari Sociali alla Camera è stato approvato il mio emendamento al provvedimento sulle professioni sanitarie che prevede il riconoscimento della figura professionale dello psicologo con competenze specifiche per i pazienti oncologici». Lo dichiara la deputata della Lega e capogruppo in Commissione Affari Sociali Simona Loizzo parlando di «un risultato importante che nasce dalla necessità di mettere a disposizione della collettività profili specifici in linea con quelle che sono le esigenze del nostro sistema sanitario nazionale e nell'ambito di un iter di formazione e aggiornamento continuo».

Per l’esponente leghista «è fondamentale rendere disponibile anche un servizio del genere che si inserisce in un contesto in cui la medicina diventa più umana e attenta ai bisogni dei nostri pazienti. Un passo fondamentale per garantire a chi ogni giorno lotta contro un male risposte di cura adeguate al disagio psicologico sperimentato durante il suo percorso. La Lega – conclude - continua a dimostrare attenzione e vicinanza nei confronti delle persone più fragili, di chi soffre, dei pazienti oncologici che meritano il nostro supporto».