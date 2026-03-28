Alle prime luci dell’alba, quando i municipi inizieranno ad animarsi e le agende degli amministratori locali entreranno nel vivo, prenderà ufficialmente forma una partita che pesa ben oltre i confini di Palazzo di Vetro. A Catanzaro e nel suo territorio si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale: una sfida silenziosa, ma tutt’altro che secondaria. Non è un’elezione qualunque. È il rito, ormai consolidato, del voto di secondo grado. Niente urne aperte ai cittadini, niente campagne elettorali tradizionali.

A decidere saranno sindaci e consiglieri comunali degli 80 Comuni della provincia (sono esclusi gli amministratori dei comuni commissariati: Badolato, Cerva, Montauro Serrastretta e Simeri Crichi), chiamati a esprimere una preferenza che vale in modo diverso a seconda del peso demografico del proprio ente. Il cosiddetto voto ponderato assegna infatti un’influenza decisiva ai centri più popolosi, su tutti Catanzaro e Lamezia Terme, veri baricentri politici della competizione.

Cinque le liste depositate. Una fotografia che, più che semplificare, racconta la complessità di una fase politica in piena evoluzione. Il presidente della Provincia, Amedeo Mormile, resta saldo al suo posto fino all’autunno, ma intorno a lui si muovono equilibri tutt’altro che stabili.

Il centrodestra arriva all’appuntamento con il fiato corto e la necessità di ritrovare una sintesi. Quattro liste riconducibili alla stessa area politica trasformano il voto in una sorta di resa dei conti interna. Una conta, più che una competizione, che potrebbe riscrivere i rapporti di forza in vista delle comunali di primavera 2027 a Catanzaro. Le scorie della recente battaglia politica in città sono ancora evidenti: la mancata sfiducia al sindaco Nicola Fiorita e la successiva approvazione del bilancio hanno lasciato ferite aperte e diffidenze reciproche. Poi ci ha pensato la debacle del Sì al referendum a Catanzaro e provincia ad esacerbare ulteriormente gli animi dei maggiorenti.

Sul fronte opposto, il centrosinistra prova a compattarsi. Un’unica lista, costruita con l’obiettivo dichiarato di limitare i danni e difendere il perimetro politico esistente. Sei candidati su sette sono espressione del Partito Democratico: una scelta che punta sulla riconoscibilità, ma che al tempo stesso riduce il margine di allargamento verso altre sensibilità civiche. Una scelta forzata a causa dell'assenza di rappresentanti degli altri partiti della coalizione nell'elettorato attivo e passivo.

E poi c’è il livello amministrativo, quello che spesso sfugge al racconto pubblico ma che, in queste elezioni, diventa decisivo. Perché a votare sono amministratori già eletti, portatori di equilibri locali, relazioni personali e dinamiche territoriali che spesso contano più dei simboli di partito.

Il seggio unico, allestito nella Sala consiliare della Provincia, resterà aperto dalle 7 alle 22, scandendo una giornata che si preannuncia lunga e densa di significati politici.

Il risultato di oggi avrà effetti immediati e concreti. A partire proprio dal Comune capoluogo, dove il sindaco Fiorita osserva con attenzione. Alla luce degli equilibri che emergeranno dal voto, Fiorita potrebbe procedere con il rimpasto di giunta: meno tecnici, più politica. Più consenso di centrosinistra, dunque, in vista di una stagione elettorale che si avvicina rapidamente ma senza cristallizzare i confini delle maggioranza comunale, vale a dire senza "premiare" i consiglieri di centrodestra del gruppo Misto che, da quasi quattro anni, tengono in piedi l'amministrazione comunale.