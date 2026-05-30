Completate le procedure per definire la griglia dei 32 nuovi componenti dell’assise civica. Il conteggio si era bloccato su quattro sezioni periferiche, solo grazie all'intervento dell'Ufficio elettorale è stato possibile completare le operazioni

A distanza di cinque giorni dall'inizio dello spoglio sono state completate le procedure per definire la griglia dei 32 nuovi componenti del Consiglio comunale di Reggio Calabria. Il conteggio si era bloccato su quattro sezioni periferiche della città. Solo grazie all'intervento dell'Ufficio elettorale presso il tribunale di Reggio Calabria, che ha acquisito i plichi e proceduto al riconteggio delle schede e dei relativi voti, è stato possibile completare le operazioni delle 196 sezioni cittadine.

Francesco Cannizzaro (FI) è stato eletto sindaco della città e in Consiglio comunale la maggioranza è composta da 24 consiglieri.

Nella maggioranza: cinque di Forza Italia (Antonino Maiolino, Federico Andrea Milia, Giuseppe Eraclini, Paolo Paviglianiti, Antonino Zimbalatti); cinque della lista Cannizzaro sindaco (Paolo Bilardi, Nicola Zera Falduto, Fabio Giuseppe Colella, Manuela Iatì, Stefano Maria Vilasi); quattro di Fratelli d'Italia (Demetrio Marino, Serena Antonia Mangano, Giuseppe Bilardi, Daniela De Blasio); tre della lista Reggio futura (Filomena Marialuisa Curatola, Marco Parisi, Filomena Iatì); due della Lega (Antonino Caridi, Giuseppe De Biasi); due di Alternativa popolare (Massimo Antonino Ripepi, Emiliano Imbalzano); oltre a Noi moderati (Mario Cardia), Insieme si può (Carmine Miriam Pitasi) e Azione (Gianluca Califano).

La minoranza è composta da otto consiglieri: Mimmo Battaglia (Pd), candidato sindaco superato da Cannizzaro, e altri rappresentanti delle liste di opposizione.

Nel dettaglio: tre consiglieri per il Partito Democratico (Marcantonino Malara, Giuseppe Marino, Carmelo Versace); per La Svolta Carmelo Romeo; per Alleanza Verdi Sinistra Demetrio Delfino; per Reset Francesco Catalano; per Avanti - Casa Riformista Filippo Quartuccio.