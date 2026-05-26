Il coordinatore provinciale Nino Foti e il coordinatore cittadino Luciano Politi commentano l’esito delle elezioni comunali, sottolineando l’impegno della lista e rivolgendo un augurio di buon lavoro al consigliere eletto Mario Cardia.

Un ringraziamento alla squadra e uno sguardo già proiettato al futuro politico della città. È questo il senso delle dichiarazioni diffuse da Nino Foti, coordinatore provinciale di Noi Moderati, all’indomani delle elezioni comunali.

«Il risultato ottenuto da Noi Moderati alle elezioni comunali di Reggio Calabria rappresenta il frutto di un lavoro di squadra costruito con impegno, presenza sul territorio e spirito di servizio – afferma Foti –. Voglio rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i candidati della lista, ai sostenitori e a quanti hanno contribuito in queste settimane a portare avanti con entusiasmo e responsabilità il nostro progetto politico».

Nel suo intervento, Foti evidenzia il contributo di ciascun candidato, sottolineando il clima con cui è stata affrontata la campagna elettorale: «Ogni componente della squadra ha dato un contributo importante affrontando questa campagna elettorale con grande senso di appartenenza e attenzione verso la città». Un passaggio è dedicato anche a Mario Cardia: «A lui rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà rappresentare con equilibrio e competenza le istanze del territorio all’interno del Consiglio comunale».

Sulla stessa linea il coordinatore cittadino Luciano Politi, che parla di una base politica consolidata: «Questa esperienza elettorale ha confermato la presenza di una realtà seria, radicata e pronta a continuare un percorso di crescita sul territorio».

Politi ringrazia i candidati e rilancia l’azione politica: «Desidero ringraziare tutti coloro che hanno scelto di sposare con convinzione il nostro progetto, mettendosi a disposizione della città con impegno e spirito di servizio. Continueremo a lavorare con determinazione e concretezza nell’interesse di Reggio Calabria».