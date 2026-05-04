Doppio appuntamento per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel primo pomeriggio presenzierà all’apertura al traffico del primo lotto della Trasversale delle Serre

Doppio appuntamento domani in Calabria per Matteo Salvini. Nelle vesti di ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel primo pomeriggio presenzierà all’apertura al traffico del primo lotto della Statale 182 Trasversale delle Serre “Superamento del Colle Scornari”, nel territorio di Vazzano, nel Vibonese.

Alle ore 15:45 di domani, martedì 5 maggio, è previsto il taglio del nastro a cui seguirà un punto stampa.

Alle ore 18, poi, il vicepremier e leader della Lega sarà a Reggio Calabria per un appuntamento elettorale. Nella Sala Monteleone del Consiglio regionale verranno infatti presentati i candidati della lista Lega per le prossime elezioni amministrative. Oltre a Salvini, sarà presente il candidato a sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro.