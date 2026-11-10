Matteo Salvini ha scoperto una forma di sopravvivenza politica che non dipende necessariamente dalle urne. Mentre la Lega arretra nei sondaggi, perde pezzi della propria identità e assiste alla concorrenza sempre più ingombrante di Roberto Vannacci, il suo segretario continua a costruire una presenza capillare nei luoghi in cui si amministrano risorse pubbliche, si controllano mercati, si governano infrastrutture e si assumono decisioni destinate a sopravvivere alle maggioranze parlamentari. Una strategia che non produce necessariamente consenso elettorale, ma garantisce qualcosa che nella politica italiana ha spesso rappresentato una risorsa altrettanto preziosa: la continuità del potere attraverso gli uomini, le relazioni e le istituzioni.

L'inchiesta pubblicata da la Repubblica ricostruisce un sistema di circa settanta incarichi attribuiti a personalità legate al Carroccio, distribuiti tra società partecipate, organismi pubblici, strutture ministeriali e autorità di controllo. Un numero che, secondo la ricostruzione del quotidiano, rappresenta un primato per la Lega anche all'interno della coalizione di governo e che assume un significato politico ancora più rilevante se confrontato con la consistenza elettorale del partito.

Per comprendere la portata della questione basta osservare l'ultima rilevazione Swg per il Tg La7: Fratelli d'Italia al 29%, Forza Italia al 7,2%, la Lega al 5,5%, addirittura superata dal 5,8% attribuito a Futuro Nazionale di Vannacci. Numeri che descrivono un partito ridimensionato rispetto alla stagione in cui Salvini sembrava destinato a guidare l'intero centrodestra, ma che non trovano un corrispondente ridimensionamento nella distribuzione degli incarichi istituzionali.

Il paradosso è tutto politico: la Lega pesa sempre meno nelle intenzioni di voto, ma continua a pesare moltissimo nella geografia del potere pubblico. E se le elezioni misurano la forza dei partiti davanti ai cittadini, le nomine raccontano quanto quella forza riesca a tradursi in influenza amministrativa, economica e istituzionale.

Non tutte le nomine hanno la stessa natura, naturalmente, e sarebbe scorretto considerare automaticamente illegittimo un incarico soltanto perché affidato a una persona con un passato politico. La competenza professionale non viene cancellata da una tessera di partito, così come l'esperienza parlamentare può rappresentare un patrimonio di conoscenze utile anche nella gestione pubblica. Il problema nasce quando la frequenza delle designazioni, la loro distribuzione e la vicinanza politica dei beneficiari suggeriscono un criterio di selezione nel quale l'appartenenza rischia di diventare più importante dell'autonomia.

Dalle aziende pubbliche alle Authority: la nuova geografia del potere leghista

La mappa ricostruita da Repubblica attraversa alcuni dei settori strategici dell'economia nazionale. Alla presidenza di SACE figura Guglielmo Picchi, ex parlamentare della Lega ed ex sottosegretario agli Esteri, il cui incarico è confermato dalla stessa società pubblica, specializzata nel sostegno finanziario e assicurativo alle imprese italiane che operano sui mercati internazionali. Non si tratta dunque di un organismo periferico, ma di una struttura che accompagna investimenti, esportazioni e processi di internazionalizzazione, con un ruolo significativo nella politica economica del Paese.

Nel settore energetico compare Tullio Patassini, ex deputato leghista, indicato alla presidenza del collegio sindacale di Acquirente Unico, società del gruppo GSE. La nomina è documentata dal comunicato ufficiale del 15 ottobre 2026, che conferma anche la nuova composizione degli organi societari. È un dettaglio tutt'altro che secondario: l'energia rappresenta uno dei settori nei quali il rapporto tra regolazione pubblica, investimenti industriali e interessi economici richiede una particolare attenzione alla qualità e all'indipendenza dei controlli.

L'elenco riportato dall'inchiesta comprende inoltre Alfredo Maria Becchetti alla presidenza del GSE, Antonio Gennaro nel consiglio di amministrazione di Consap, Benedetta Fiorini nel consiglio di amministrazione di Eni, Carlo Vaghi alla guida di Autostrade dello Stato, Erika Furlani nel consiglio di Italgas e Mariachiara Geronazzo in quello di Fincantieri. Sono incarichi diversi, con responsabilità differenti, ma accomunati nella ricostruzione giornalistica da precedenti esperienze politiche o da legami con l'area leghista.

La distinzione tra questi profili resta fondamentale. Un presidente di società, un consigliere di amministrazione, un componente di un collegio sindacale e un consulente ministeriale non esercitano lo stesso potere e non vengono selezionati attraverso procedure necessariamente identiche. Sommarli senza distinguere le rispettive funzioni può produrre un'impressione superiore alla loro effettiva capacità di influenza. Ma il dato politico, anche mantenendo queste differenze, rimane significativo: la presenza del Carroccio si estende lungo una pluralità di centri decisionali, alcuni dei quali destinati a operare ben oltre la durata dell'attuale governo.

Ancora più delicata è la partita delle autorità indipendenti, perché qui la questione supera la gestione delle aziende pubbliche e investe direttamente l'equilibrio tra politica e organismi chiamati a controllarne, direttamente o indirettamente, le conseguenze.

Il 5 novembre il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura per designare Trifone, detto Nuccio, Altieri alla presidenza dell'Autorità nazionale anticorruzione, mentre il deputato leghista Giulio Centemero è stato indicato come componente della Consob. Due scelte contestate dalle opposizioni, che hanno denunciato il rischio di compromettere l'indipendenza degli organismi di vigilanza attraverso nomine troppo strettamente riconducibili alla maggioranza.

La vicenda Altieri si è conclusa, almeno per il momento, con una clamorosa retromarcia. Dopo le contestazioni sui requisiti di compatibilità e le proteste del centrosinistra, l'ex parlamentare ha ritirato la propria disponibilità il 6 novembre, sostenendo di possedere le competenze necessarie ma di aver scelto di rinunciare per ragioni di opportunità politica, istituzionale e personale. Il governo dovrà quindi individuare un altro candidato, mentre resta aperta la questione del criterio con cui sarà effettuata la nuova designazione.

L'episodio rivela una fragilità politica che va oltre il singolo nome. L'Anac non è un premio di consolazione da assegnare a una componente della maggioranza, ma un presidio di garanzia chiamato a vigilare sulla legalità e sulla trasparenza degli appalti pubblici. Chi la guida deve poter esercitare le proprie funzioni senza che ogni decisione venga interpretata come il riflesso di una fedeltà politica. Non basta rispettare formalmente una procedura: occorre tutelare anche la credibilità dell'istituzione.

Il precedente di Giuseppe Busia, così come quello di Raffaele Cantone, ricorda che l'autorevolezza dell'Autorità dipende dalla capacità di rappresentare una garanzia riconoscibile anche da chi non appartiene alla maggioranza che ha espresso la nomina. La terzietà non è un ornamento istituzionale, ma una condizione essenziale per esercitare un controllo credibile.

Alla Consob, intanto, la designazione di Centemero apre un interrogativo analogo. L'organismo vigila sui mercati finanziari, sulla trasparenza delle informazioni societarie e sulla tutela degli investitori. Il passato politico di un candidato non dimostra, di per sé, l'assenza dei requisiti necessari, ma rende indispensabile una valutazione particolarmente rigorosa delle garanzie di indipendenza, delle eventuali incompatibilità e della capacità di operare senza condizionamenti.

All'Antitrust è invece già entrato Alberto Bagnai, economista ed ex parlamentare leghista, nominato il 4 agosto dai presidenti di Camera e Senato e insediatosi il 22 settembre. Anche in questo caso occorre distinguere la qualificazione accademica, documentata, dalla precedente appartenenza politica: il punto non è negare la prima, ma chiedersi quanto la seconda possa incidere sulla percezione di autonomia di un'autorità chiamata a tutelare la concorrenza.

Meloni, Salvini e il prezzo politico delle nomine

La questione investe direttamente Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio guida una coalizione nella quale Fratelli d'Italia rappresenta la forza nettamente maggioritaria, ma deve contemporaneamente preservare l'equilibrio con alleati che dispongono di un consenso inferiore e conservano una significativa capacità di negoziazione.

Salvini conosce perfettamente questa dinamica. La Lega non possiede più la centralità elettorale della stagione del Papeete, quando il suo leader immaginava di trasformare il consenso personale in una conquista pressoché incontrastata del centrodestra. Oggi deve fare i conti con la leadership consolidata di Meloni, con Forza Italia che presidia una diversa area dell'elettorato moderato e con la concorrenza di Vannacci sul versante identitario. In questo scenario, il controllo politico delle nomine diventa anche uno strumento per mantenere peso negoziale dentro la maggioranza.

Un ministro può perdere popolarità, un partito può attraversare una crisi, una coalizione può cambiare composizione. Ma un incarico istituzionale, quando previsto per una durata autonoma rispetto alla legislatura, può continuare a produrre effetti anche dopo un cambiamento politico. La presenza di figure vicine a un partito in più organismi pubblici non garantisce automaticamente che quelle figure ne seguiranno le indicazioni, ma può contribuire a preservare relazioni, conoscenze e influenza.

È una differenza decisiva tra il potere immediato, quello che si esercita attraverso i ministeri e i voti parlamentari, e il potere di lungo periodo, che si sedimenta nelle strutture amministrative e nei luoghi in cui vengono prese decisioni economiche e regolatorie.

La premier si trova dunque davanti a una contraddizione. Da una parte rivendica stabilità, efficienza e capacità di governo; dall'altra deve evitare che la distribuzione degli incarichi venga percepita come una compensazione politica concessa agli alleati per mantenerne la fedeltà. Il rischio non è soltanto quello di alimentare le critiche dell'opposizione, ma di indebolire la credibilità della stessa maggioranza presso un'opinione pubblica che chiede risultati, servizi e risposte concrete.

La coincidenza temporale tra le nomine contestate e il nuovo rinvio del decreto Bollette ha in principio offerto un'immagine politicamente difficile da ignorare. Il provvedimento, approvato nella giornata di ieri e destinato a contenere i costi energetici per famiglie e imprese, era inizialmente stato rinviato per approfondimenti tecnici e interlocuzioni con Bruxelles, mentre il Consiglio dei ministri ha proceduto sulle designazioni per Consob e Anac. Le ragioni del rinvio erano state spiegate dal governo e non possono essere semplicemente cancellate dalla polemica politica, ma il contrasto tra le due vicende è diventato inevitabilmente un argomento per le opposizioni.

Perché il cittadino che attende un intervento sulle bollette non distingue necessariamente tra una difficoltà di copertura finanziaria, una verifica della Ragioneria e un passaggio tecnico con l'Unione europea. Vede invece che alcune decisioni restano sospese mentre altre vengono affrontate con maggiore rapidità. Ed è su questa percezione, prima ancora che sui dettagli amministrativi, che si misura il costo politico di una stagione di nomine tanto intensa.

La responsabilità di Meloni non consiste nel pretendere che ogni incarico venga assegnato a persone private di qualsiasi esperienza politica, obiettivo irrealistico e non necessariamente auspicabile. Consiste piuttosto nel garantire che le designazioni rispondano a criteri verificabili di competenza, trasparenza e autonomia, senza trasformare la proporzione tra i partiti della coalizione nel principale parametro di distribuzione delle responsabilità pubbliche.

C'è poi una questione più profonda, che riguarda l'intero sistema politico italiano e non soltanto il centrodestra. La lottizzazione non nasce con questo governo e non appartiene esclusivamente alla Lega. Ha attraversato stagioni diverse della Repubblica, coinvolgendo maggioranze di orientamento opposto, aziende pubbliche, enti territoriali e organismi di amministrazione. Proprio per questo, però, la sua persistenza non può diventare una giustificazione. Il fatto che una pratica sia stata utilizzata in passato non la rende automaticamente accettabile nel presente.

Anzi, una maggioranza che ha costruito parte della propria legittimazione sulla promessa di cambiare il rapporto tra cittadini e istituzioni dovrebbe essere la prima a misurarsi con questo problema, evitando che il rinnovamento proclamato si riduca alla sostituzione dei nomi sulle targhe degli uffici.

La differenza tra governare lo Stato e considerarlo una proiezione della propria forza politica è sottile soltanto in apparenza. Nel primo caso le istituzioni conservano una loro autonomia e i partiti ne rispettano le regole; nel secondo rischiano di diventare il luogo in cui si distribuiscono opportunità, si compensano sconfitte elettorali e si garantisce una continuità di influenza indipendente dal giudizio degli elettori.

Salvini, che pure continua a rivendicare una politica vicina ai cittadini e lontana dai palazzi, si trova così al centro di un paradosso difficilmente eludibile. La Lega delle battaglie contro Roma, contro la burocrazia e contro le élite sembra aver sviluppato una notevole capacità di muoversi proprio dentro quelle strutture che per anni aveva indicato come simbolo di un sistema da cambiare.

La trasformazione del Carroccio da movimento di protesta a partito stabilmente inserito nelle istituzioni è un processo politico comprensibile. Molto meno scontato è che questa trasformazione possa essere considerata un successo se non viene accompagnata da una corrispondente capacità di migliorare la qualità della pubblica amministrazione e dei servizi.

Il vero bilancio di una stagione di nomine, infatti, non può essere rappresentato soltanto dal numero di persone indicate. Deve riguardare i risultati ottenuti, la qualità delle decisioni, la capacità degli organismi pubblici di operare nell'interesse generale e l'eventuale presenza di conflitti d'interesse. Senza questi elementi, il conteggio degli incarichi resta un indicatore politico significativo, ma non costituisce da solo una prova di cattiva gestione.

Ed è proprio questa verifica che dovrebbe interessare maggiormente il Parlamento, gli organismi di controllo e l'opinione pubblica: non soltanto chi viene nominato, ma perché viene scelto, quali competenze possiede, quali obiettivi deve raggiungere e in che modo sarà valutato il suo operato.

Il problema diventa ancora più serio quando la partita riguarda organismi indipendenti, perché un'azienda pubblica e un'autorità di vigilanza rispondono a logiche istituzionali differenti. Le prime possono legittimamente perseguire indirizzi strategici definiti dall'azionista pubblico, nel rispetto delle regole societarie; le seconde devono poter controllare mercati, operatori e comportamenti senza subire pressioni dalla politica. Confondere queste funzioni significa indebolire uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto.

La vicenda dell'Anac ha mostrato che esistono limiti giuridici e politici oltre i quali una designazione può diventare insostenibile. Il ritiro di Altieri non risolve tuttavia il problema generale, perché la nuova nomina dovrà misurarsi con le medesime esigenze di indipendenza che hanno alimentato lo scontro degli ultimi giorni.

Resta infine la questione del consenso. Se un partito riesce a conquistare una presenza istituzionale molto superiore al proprio peso elettorale, non significa necessariamente che stia violando le regole della democrazia parlamentare: le coalizioni si fondano anche su accordi e mediazioni che non riproducono matematicamente i risultati delle urne. Ma significa che il rapporto tra rappresentanza politica e distribuzione del potere merita di essere osservato con attenzione, soprattutto quando le nomine riguardano organismi chiamati a garantire l'imparzialità dell'azione pubblica.

Salvini potrebbe aver compreso che il potere più resistente non è quello che si conquista con un comizio, ma quello che continua a esercitare influenza quando il comizio è finito e gli elettori hanno cambiato opinione. Una prospettiva politicamente razionale, ma che apre interrogativi seri sulla qualità della democrazia e sulla capacità delle istituzioni di conservare la propria autonomia.

Per Meloni la sfida è altrettanto importante. Può scegliere di considerare la distribuzione degli incarichi una normale componente della gestione della maggioranza, oppure trasformare la selezione dei vertici pubblici in una prova concreta della propria idea di governo. Nel primo caso continuerà a prevalere la logica degli equilibri tra partiti; nel secondo sarà necessario pretendere criteri più rigorosi, verificabili e trasparenti.

Perché una maggioranza può legittimamente nominare chi ritiene più adatto a governare gli organismi pubblici, ma non può pretendere che la fiducia politica sostituisca quella istituzionale.

E mentre la Lega cerca di consolidare la propria presenza nei luoghi decisionali dello Stato, rimane una domanda alla quale nessuna maggioranza dovrebbe sottrarsi: le istituzioni appartengono temporaneamente a chi vince le elezioni, oppure appartengono permanentemente ai cittadini che quelle elezioni rendono possibili?

La risposta è scritta nei principi della Repubblica. Il problema, come spesso accade nella politica italiana, è verificare quanto quei principi riescano a resistere alla prova del potere.