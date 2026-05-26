Nicola Brosio è il nuovo sindaco di San Calogero. La sfida a tre per la guida del Comune si è chiusa con una vittoria maturata per 58 voti sul sindaco uscente Giuseppe Maruca, al termine dello scrutinio delle 5 sezioni. Brosio, candidato con la lista "Insieme per crescere", ha ottenuto 1.126 voti, pari al 44,07%. Maruca, sostenuto da "La libertà legalità e trasparenza", si è fermato a 1.068 preferenze, pari al 41,80%. Più distante Michele Maccarone, candidato di "Amministrare insieme San Calogero Calimera", con 361 voti e il 14,13%. I dati risultano aggiornati alle 20.32 del 25 maggio e indicano tutte le sezioni scrutinate.

Una vittoria sul filo dei voti

La distanza tra i primi due candidati racconta una consultazione combattuta. Brosio supera Maruca con uno scarto di appena 2,27 punti percentuali. In totale i voti validi attribuiti ai candidati sindaco sono stati 2.555. Gli elettori chiamati alle urne erano 4.557, mentre i votanti sono stati 2.592, pari al 56,88%. Le schede nulle sono state 32, le bianche 5, nessuna contestata. Un’affluenza inferiore rispetto al 60,31% registrato nella precedente consultazione comunale.

La composizione del Consiglio comunale

Il risultato assegna alla lista "Insieme per crescere", collegata al nuovo sindaco, 8 seggi. Alla lista di Maruca, "La libertà legalità e trasparenza", vanno 2 seggi. Nessun seggio di lista per "Amministrare insieme San Calogero Calimera". Dal prospetto dei risultati risultano inoltre assegnati un seggio al candidato sindaco non eletto Giuseppe Maruca e uno a Michele Maccarone.