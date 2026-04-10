Notizia di dominio pubblico ormai da mesi, vale a dire dal giorno dell’elezione di Rosaria Succurro in consiglio regionale. Da stanotte, però, è anche ufficiale: Marco Ambrogio è il primo candidato a sindaco di San Giovanni in Fiore per le comunali di maggio 2026. A darne i crismi il segretario provinciale di Forza Italia Gianluca Gallo, ieri nel comune silano per l’assemblea cittadina da cui poi è scaturito l’annuncio. Era la prima presieduta proprio da Succurro, neo commissario azzurro, alla quale hanno partecipato militanti e simpatizzanti di centrodestra. Tra questi Liborio Bloise, presidente dell’Ente Parco Nazionale della Sila, che ha ribadito i 6 milioni già destinati al territorio.

Marco Ambrogio a stretto giro svelerà i nomi dei componenti delle 8 liste a sostegno, già anticipate ieri sera, così da fugare i dubbi sull’unità della coalizione avanzati dall’opposizione. Fatto sta che i lavori sono iniziati con l’ex prima cittadina che ha tracciato il bilancio dei suoi cinque anni di amministrazione culminati con l’ingresso a Palazzo Campanella e le nomine contestatissime di Claudia Loria a sindaco facente funzioni e, appunto, di suo marito ad assessore.

A ruota, Marco Ambrogio ha esposto la sua idea di città davanti al presidente del Consiglio comunale e al resto della giunta, dicendosi onorato di essere il candidato a sindaco di San Giovanni in Fiore. Gallo ha concluso l’assemblea facendo votare l’ordine del giorno, approvato all’unanimità, e definendo Ambrogio «il miglior candidato possibile, che con l’impegno di tutti diventerà primo cittadino così da garantire governabilità alla città grazie alla filiera istituzionale».

Politica

San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro nominata commissario di Forza Italia

Redazione
San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro nominata commissario di Forza Italia