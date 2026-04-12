«Grazie al centrodestra e con la Lega al Governo, la promessa di far uscire la Calabria dal commissariamento della sanità regionale si è concretizzata. Sono felicissima che si sia centrato un obiettivo che come Lega abbiamo sempre auspicato. Massimo è stato l’impegno per normalizzare il settore sanitario in una regione, di cui abbiamo ereditato caos e confusione». Lo dichiara la deputata calabrese della Lega e capogruppo in commissione Affari Sociali Simona Loizzo. «Per noi – continua Loizzo – la salute dei cittadini e le esigenze dei nostri medici rappresentano una priorità e per raggiungere risultati in termini di efficienza e miglioramento delle prestazioni servono: programmazione, visione, investimenti, assunzioni e abbattimento delle liste d’attesa. Ora al lavoro per garantire una vera svolta al sistema sanitario calabrese».