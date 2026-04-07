La consultazione social si chiude e il simbolo della lista civica diventa ufficiale. A comunicarlo è lo stesso Francesco Cannizzaro, candidato sindaco del centrodestra a Reggio Calabria, con un nuovo video pubblicato dopo le festività pasquali. La scelta, affidata nei giorni scorsi agli utenti attraverso le reazioni su Facebook, ha registrato migliaia di interazioni e un confronto che ha accompagnato il voto fino alla decisione finale.

«Stamattina ufficializziamo il simbolo della lista Cannizzaro-Sindaco. Io però vi devo confessare una cosa, non ce la faccio, è più forte di me. Non è quello che avrei scelto io, con sincerità ve lo dico, però sono molto ma molto contento che ad averlo fatto siate stati voi, con migliaia e migliaia di interazioni, votazioni e anche dibattito».

Il candidato sottolinea il valore politico della partecipazione, rivendicando il percorso condiviso che ha portato alla definizione dell’identità grafica della civica. Un passaggio che segna l’avvio operativo della campagna elettorale, con il simbolo scelto direttamente dalla rete.

«Alla fine ha prevalso questo, che non è solo un simbolo, è un contenitore di idee, di progettualità e di visione che assieme a tutti gli altri simboli della coalizione rappresentano una vera e reale speranza per la nostra città. Quindi grazie per questa straordinaria partecipazione, ora si parte».

Archiviata la fase della consultazione, la lista «Cannizzaro Sindaco» entra così nella corsa verso le comunali con il logo scelto dagli utenti. Un passaggio che il candidato legge come primo segnale di mobilitazione, trasformando la scelta del simbolo in un momento di coinvolgimento e in un banco di prova per l’avvio della campagna elettorale.