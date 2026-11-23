Per YouTrend-Sky TG24 il centrosinistra è al 45%, il centrodestra al 40,8%. Pesano però Vannacci, tenuto fuori dal conto, e un italiano su tre che non ha ancora deciso

Quattro punti e due decimi. È il margine con cui il campo largo stacca il centrodestra nel sondaggio YouTrend per Sky TG24, condotto tra il 14 e il 16 novembre su 810 intervistati e diffuso il 18: 45% contro 40,8%. Non è un ribaltone. Ma incrina l'idea, durata a lungo, di una maggioranza senza avversari.

Fratelli d'Italia resta il primo partito con il 27,2%, anche se perde due decimali. Il Pd di Elly Schlein sale al 20,6% e riduce la distanza a 6,6 punti. La crescita più forte, però, è quella del Movimento 5 Stelle: Giuseppe Conte guadagna mezzo punto e arriva al 13,7%. Il campo largo avanza anche grazie a lui.

Nella maggioranza arretrano tutti. Forza Italia scende al 6,6%, la Lega di Matteo Salvini al 5,3%. Non è una fuga di elettori, è un'erosione lenta. E per chi governa da quattro anni il rischio vero non è perdere voti, ma non riuscire più a conquistarne di nuovi.

Poi c'è Roberto Vannacci. Il suo Futuro Nazionale cala al 6,6%, sei decimali in meno in una settimana: è il calo più forte tra tutti i partiti. Ma YouTrend lo conta fuori dal centrodestra. Sommato alla coalizione, il quadro si rovescia: 47,4%, oltre due punti sopra il campo largo. Qui sta il dilemma di Meloni. Senza quei voti, oggi, il centrodestra sarebbe indietro. Con l'ex generale dentro, una coalizione già tesa diventerebbe più difficile da tenere insieme.

Dall'altra parte i numeri sorridono: Pd, M5S, Avs al 6,4%, Italia Viva al 2,8% e le liste minori fanno 45. Ma una coalizione non nasce da una somma. Schlein e Conte non hanno ancora deciso chi guida né con quale programma, e su economia e politica estera le distanze restano.

Sul governo il giudizio resta severo: il 58% lo boccia, il 38% lo promuove. E una settimana prima, sempre per YouTrend, solo il 13% degli italiani si aspettava qualche beneficio dalla Manovra 2027 per la propria famiglia. Il 28% temeva danni, il 39% nessun effetto. Le famiglie guardano a bollette, stipendi e sanità. È lì che si sposteranno molti voti.

Il dato più pesante, però, è un altro: il 33,2% è indeciso o pensa di non votare. Un italiano su tre. Per tutti, maggioranza e opposizione, la partita si gioca soprattutto lì.

Gli altri istituti invitano alla prudenza. La Supermedia YouTrend/Agi del 19 novembre, che mette insieme più sondaggi, dà il campo largo al 44,7% e il centrodestra al 42,5%. Lab21 per il Riformista, il 23 novembre, vede addirittura la coalizione di governo avanti di un decimo, 44 a 43,9. Metodi e perimetri diversi, che non si possono confrontare alla lettera. Ma dicono la stessa cosa: un vincitore ancora non c'è.

Meloni fa i conti con il logoramento di un lungo governo. L'opposizione ha un'occasione, ma deve dimostrare di essere più della somma dei suoi partiti. Una cosa sembra chiara: gli italiani si stanno allontanando sempre più dal governo, ma stanno ancora aspettando un'alternativa credibile.