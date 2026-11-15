Fratelli d'Italia perde due decimi, il Pd ne guadagna uno. Nel sondaggio Only Numbers per Realpolitik, il partito di Giorgia Meloni resta primo al 27,6%. Il Pd è al 20,4%, il Movimento 5 Stelle sale di quattro decimi e arriva al 12%. È più o meno la fotografia di due settimane fa. Cambia un solo dato, e non riguarda i partiti: gli indecisi e gli astenuti crescono di due punti e toccano il 45%.

La partita si gioca quindi altrove, nelle alleanze. Il campo largo, in quasi tutti i sondaggi, è davanti. Swg lo dà al 44,9% contro il 44% del centrodestra, che recupera due decimi. YouTrend per Sky TG24 allarga il margine: 44% a 41,2%. Ipsos aveva il campo largo al 44,9% già a fine ottobre, e la media Bidimedia del 10 novembre lo vede passare avanti, con il centrodestra al 42,9%. L'eccezione è Lab21, che vede il centrodestra davanti.

Tutti questi numeri valgono a una condizione: che Roberto Vannacci resti fuori dal centrodestra. Con Futuro Nazionale dentro i conti si rovesciano. Excellera porta la coalizione al 48,2%, Ipsos al 47,3%. E Ipsos avverte che, senza di lui, il campo largo potrebbe prendersi il premio di maggioranza previsto dalla nuova legge elettorale.

Vannacci intanto cala. Only Numbers lo ferma al 6,5%, tre decimi in meno. Ipsos lo porta al 7,9% dall'8,8% di settembre, mentre per Swg la Lega è tornata davanti a lui. Ma anche se scendesse al 4-5%, dice il politologo Marco Valbruzzi, il finale della partita cambierebbe poco. Quando le coalizioni sono separate da meno di un punto, anche un partito piccolo decide.

Il governo non convince. Per Ipsos l'indice di apprezzamento al 41%, quello di Meloni a 42. Per Swg il 41% ha fiducia nella premier, ma la squadra dei ministri si ferma al 32%. Termometro Politico vede invece la fiducia in Meloni scendere al 38,7%, con il 60,8% che ne ha poca o nessuna. Secondo YouTrend, il 61% degli italiani giudica negativamente il lavoro dell'esecutivo. Sulla manovra, solo il 13% si aspetta effetti positivi per la propria famiglia, il 28% li teme negativi e il 39% pensa che non cambierà nulla. Gli istituti misurano cose diverse, e ciascuno va letto nella sua serie storica.

Vannacci ha teso più volte la mano a Meloni, e la premier ha sempre respinto l'offerta. Per ora il no non costa niente. Quanto può durare, con il campo largo a meno di un punto?