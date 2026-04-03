Oltre ai tecnici e agli ingegneri degli enti coinvolti nel progetto e al consigliere regionale di Forza Italia Antonio De Caprio, all’incontro hanno preso parte i sindaci del territorio, Mario Russo, Alfredo Lucchesi e Fiorenzo Conte, e i consiglieri provinciali Antonino De Lorenzo e Pasquale De Franco

Il presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, ha effettuato un sopralluogo sull'arteria stradale che dovrebbe collegare Scalea a Mormanno. Il progetto esiste da molti anni, ma l'opera risulta ancora incompiuta. Ora un nuovo finanziamento potrebbe portare al completamento dei lavori.

Il Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, qualche giorno fa ha svolto un sopralluogo lungo l’arteria Mormanno–Scalea, alla presenza dei rappresentanti istituzionali e tecnici coinvolti nel progetto di miglioramento della viabilità.

All’incontro hanno preso parte il direttore generale dei lavori pubblici della Regione Calabria, Claudio Moroni, l’ingegnere Ruffolo per la Regione Calabria, il capodipartimento di Anas Calabria, l’ingegnere Mupo, nonché l’ingegnere Morrone per la Provincia di Cosenza, responsabile del settore Viabilità.

Erano presenti anche i rappresentanti istituzionali del territorio: il sindaco di Scalea, Mario Russo; il sindaco di Santa Domenica Talao, Alfredo Lucchesi, il sindaco di Papasidero, Fiorenzo Conte; il consigliere provinciale Antonino De Lorenzo, nonché sindaco di Praia a Mare; il consigliere provinciale Pasquale De Franco, che è anche primo cittadino di Aieta, e il consigliere regionale di Forza Italia, Antonio De Caprio.

Il percorso

Il percorso ha interessato i comuni di Mormanno, Papasidero, Santa Domenica Talao e Scalea, consentendo di verificare direttamente le criticità della strada e individuare le possibili soluzioni. L’intervento è sostenuto da un finanziamento di circa 38 milioni di euro, erogato dalla Regione Calabria e destinato al miglioramento della viabilità dell’intera area.

«Il sopralluogo – ha dichiarato De Caprio - è servito a capire un po’ lo stato delle cose e a fare chiarezza anche sulle somme a disposizione per questo tratto di strada fondamentale per il futuro del nostro territorio.

C’è da dire, anzitutto, che le somme a disposizione della Provincia di Cosenza, rese disponibili grazie all’attenzione del Presidente Roberto Occhiuto verso questo territorio, sono di 38 milioni di euro, come è stato già reso noto in passato. Ora bisogna capire come metterli a frutto e come accelerare il percorso che porterà alla realizzazione dei lavori».

«Non sarà un’autostrada»

«Ovviamente – precisa il consigliere De Caprio – i lavori non trasformeranno questa arteria in un tratto autostradale, bensì in una strada simile all’attuale Ss18. Tuttavia, gli interventi previsti, permetteranno di ridurre di circa venti minuti l’attuale percorrenza da Scalea a Mormanno, fino al bivio autostradale. Questo è un passo importante ed essenziale, che dà la possibilità a questo territorio di iniziare a pensare al futuro».

L’altra strada

«Insieme ai sindaci di Santa Domenica Talao e di Scalea, oltre che ai consiglieri provinciali De Franco e De Lorenzo, abbiamo effettuato un sopralluogo lungo un’altra strada fondamentale per il territorio, che collega San Nicola Arcella e Scalea con Santa Domenica Talao, ricongiungendosi infine alla Scalea-Mormanno – ha proseguito -. Su questa strada esiste da anni una discussione sulla proprietà e sugli interventi urgenti da realizzare, per un costo totale che si aggira intorno ai 100 mila euro. Abbiamo quindi facilitato il confronto già avviato tra i comuni di Scalea, Santa Domenica Talao e San Nicola Arcella con la Provincia di Cosenza, affinché il Consorzio di Bonifica della Calabria (attualmente indicata come proprietaria, ndr) possa cedere questa arteria alla Provincia, la quale successivamente si farà carico dei lavori».

Impegno istituzionale

«Ci auguriamo, anche alla luce dell’impegno preso dal presidente Faragalli nei miei confronti, quale rappresentante istituzionale del territorio tirrenico, che questi lavori vengano realizzati nel più breve tempo possibile».

Poi ha concluso: «Questo rientra nell’impegno che sto portando avanti nella carica che ricopro e nel rispetto del mandato ricevuto dal popolo, perché – come dico sempre – il mio partito d’appartenenza è il partito del popolo».