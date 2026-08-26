Il vicepremier e ministro degli Esteri non ha dubbi: «Sono certo che il candidato del centrodestra vincerà le elezioni»

«Sono certo che il candidato del centrodestra vincerà le elezioni a Reggio Calabria, non abbiamo bisogno di consensi esterni, se poi un consigliere regionale per sua ambizione decide di lasciare il partito... uno ne esce tanti ne entrano». Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa al meeting di Rimini a proposito della candidatura con Roberto Vannacci di Domenico Giannetta, ex capogruppo azzurro in consiglio regionale e ora candidato di Futuro Nazionale alle suppletive di Reggio Calabria.

Certo, ha aggiunto «mi dispiace, ma se ne va in cerca in un seggio forse poteva aspirare a vincerlo» invece di fare «un tentativo maldestro di aiutare la sinistra». L’esponente Fi non ha dubbi: «Rimarrà deluso chi sperava di metterci in difficoltà».