La vicenda della lista elettorale “Prospettiva Futura” continua ad agitare il clima politico a Tortora. Dopo la ricusazione dalla competizione per le elezioni comunali e la successiva bocciatura del ricorso da parte del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, il capolista Antonio Iorio ha deciso di tentare un ulteriore passo per la riammissione e presentare ricorso al Consiglio di Stato.

Lo si evince alla voce “Ricorsi elettorali” del sito del massimo tribunale amministrativo italiano, che ha contraddistinto la pratica con il numero 202603621.

Le ragioni dell’esclusione

La lista “Prospettiva Futura”, espressione dell’area legata all’amministrazione uscente, era stata esclusa dalla commissione elettorale circondariale di Paola a causa di alcune irregolarità formali nella documentazione elettorale. In particolare, al centro delle contestazioni vi è la mancanza della certificazione delle firme dei sottoscrittori della compagine da parte del pubblico ufficiale.

Il pronunciamento del Tar

A seguito dell’esclusione, la lista aveva presentato ricorso al Tar Calabria, chiedendo la riammissione alla competizione. Tuttavia, i giudici amministrativi hanno ritenuto fondate le motivazioni alla base della ricusazione, confermando l’esclusione e sottolineando la rilevanza delle irregolarità riscontrate.

Il nuovo ricorso al Consiglio di Stato

Nonostante il pronunciamento sfavorevole, Antonio Iorio non ha rinunciato alla battaglia legale. Da quanto risulta dal sito ufficiale, infatti, è stato presentato ricorso al Consiglio di Stato, ultimo grado della giustizia amministrativa.

L’obiettivo è ottenere una revisione della decisione del Tar e tentare la riammissione della lista in extremis, considerata l’imminenza delle elezioni comunali, che si terranno il 24 e il 25 maggio prossimi. L’esito, dunque, è atteso nelle prossime ore.

Le conseguenze politiche

La decisione del Consiglio di Stato sarà decisiva non solo per il destino della lista guidata da Iorio, ma anche per l’equilibrio della tornata elettorale a Tortora. Se “Prospettiva Futura” venisse esclusa definitivamente, la competizione elettorale si svolgerebbe con una sola lista in campo, “Futuro Tortorese” del candidato sindaco Salvatore Carluccio. Ma l’impresa di portare a casa la vittoria è tutt’altra che facile. Carluccio e la sua squadra, in assenza di competitor, dovrebbero convincere il 40% degli aventi diritto al voto a recarsi alle urne e sperare che sia valido almeno il 50% dei voti. Altrimenti, il Comune finirebbe commissariato in attesa di indire nuove elezioni.