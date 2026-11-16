L’occupazione dell’aula SSP5, nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, è la nuova iniziativa di protesta degli studenti dell’Università della Calabria. A promuoverla è il collettivo Aula Studio Liberata, che ha scelto di intervenire in occasione della visita di Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, all’ateneo di Arcavacata.

Fitto è arrivato all’Unical per partecipare al convegno nazionale del Codau, il Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie, dedicato al futuro degli atenei dopo la conclusione del Pnrr. Una presenza che gli studenti hanno contestato anche in relazione al ruolo ricoperto dal vicepresidente europeo nella gestione dei fondi del Piano e alle modalità con cui le risorse pubbliche sono state destinate al settore dell'edilizia universitaria.

La protesta si inserisce in una mobilitazione più ampia che, negli ultimi mesi, ha coinvolto diverse realtà calabresi. L'Aula Studio Liberata lega infatti l'iniziativa alle rivendicazioni contro il carovita e l'economia di guerra, ma anche alla richiesta di un diverso modello di università, a partire dalle condizioni materiali in cui si svolge la vita degli studenti. Tra le questioni sollevate dal collettivo c'è anche la gestione del Campus dopo i recenti episodi che hanno interessato la comunità universitaria. Gli studenti contestano le soluzioni prospettate dalla governance dell'ateneo sul fronte della sicurezza, in particolare l'eventuale incremento della videosorveglianza con riconoscimento biometrico e l'introduzione di un presidio fisso di polizia. Nel documento vengono inoltre richiamate le condizioni degli spazi comuni e dei servizi nelle aree circostanti il Campus.

L'occupazione è anche un passaggio di avvicinamento alla mobilitazione del 20 novembre. Per venerdì è infatti previsto uno sciopero generale che coinvolgerà sia la dimensione sindacale sia quella studentesca. L'Aula Studio Liberata ha annunciato la partecipazione alla manifestazione di Cosenza, con partenza alle ore 9 da piazza Loreto.

Nel comunicato, gli studenti spiegano le ragioni della contestazione e la propria idea di università, soffermandosi in particolare sul rapporto tra sicurezza, socialità e libertà di espressione: «Per noi la sicurezza passa da luoghi che siano vissuti, dai legami che si creano nella cura reciproca e nella socialità libera, dalla costruzione di una vera comunità universitaria. Vogliamo un'università in cui questi non siano semplici slogan ma delle pratiche concrete. Vogliamo che l'università sia un luogo alla portata di tuttə, accessibile e sicuro da attraversare. Che sia vissuto anche e soprattutto fuori dagli orari delle lezioni».

Il collettivo richiama quindi la necessità di restituire centralità alla dimensione pubblica e condivisa dell'esperienza universitaria, indicando nella partecipazione e nella libera espressione del pensiero critico elementi imprescindibili del modello di ateneo rivendicato. Nel documento trova spazio anche il riferimento alle precedenti iniziative di protesta organizzate all'Unical. Il 28 ottobre gli studenti avevano attraversato il Campus con un corteo in vista dello sciopero generale del 30 ottobre. In quell'occasione, ricordano, tre partecipanti erano stati sanzionati alla vigilia della mobilitazione. La nuova occupazione si accompagna all'annuncio di una partecipazione collettiva alla manifestazione del 20 novembre, inserita nella settimana dello sciopero studentesco internazionale. La conclusione del comunicato sintetizza la posizione del gruppo: «Ci vogliono silenti e passive. Ci riprendiamo il presente!».