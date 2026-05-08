“Finalmente sull’annosa vicenda del parcheggio Santagata mettiamo un primo punto fermo ed è un punto che a nostro avviso appare molto positivo. Il Tar Calabria ha deciso infatti di non concedere ai privati la sospensiva dei provvedimenti con cui il Comune intende rientrare nella piena proprietà degli immobili siti su Viale dei Normanni, parcheggio compreso. Un fatto positivo perché le motivazioni date dai giudici amministrativi ci appaiono confortanti rispetto alle nostre buone ragioni in giudizio; fermo restando, ovviamente, il nostro pieno rispetto del Tar e delle decisioni che esso riterrà di assumere nel merito del contenzioso.

Resta comunque inteso che all’attuale Amministrazione in carica vada riconosciuto il merito di avere tirato fuori dal cassetto una questione di non secondaria importanza, che era caduta nel dimenticatoio per anni. La nostra attenzione verso il centro storico e il tema dei parcheggi a servizio è un fatto concreto e non di mero principio; non era dunque tollerabile oltre l’inerzia che negli anni ha inspiegabilmente pesato sull’intera vicenda a tutto danno degli interessi generali della città e dei cittadini. Le vicende che si trascinano per così lungo tempo sono inevitabilmente destinate a complicarsi e poi, come suol dirsi, la matassa va sbrogliata. Ed è il compito che mi sono assunta mesi fa perché il parcheggio possa tornare, come a nostro avviso gli atti dimostrano, al patrimonio pubblico comunale e possa, di conseguenza, essere messo a disposizione di Catanzaro e dei catanzaresi. Aspettiamo fiduciosi, dunque, che il Tar si pronunci. Intanto, un sentito e doveroso ringraziamento vada al settore Avvocatura di Palazzo De Nobili e in particolare all’avvocato Giacomo Farrelli, che in giudizio rappresenta il Comune di Catanzaro e che in questi mesi non ha mai mancato di fornirmi il suo qualificato e indispensabile supporto”.