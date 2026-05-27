«I risultati delle Elezioni amministrative del 24 e del 25 maggio sono ormai acquisiti. I numeri sul territorio nazionale confermano che gli italiani continuano a scegliere il buon governo del centrodestra, premiando progetti politici seri e pragmatici di amministrazione vicina ai cittadini», commenta Paolo Alli, presidente Nazionale di Alternativa Popolare.

«A nome di Alternativa Popolare, come Presidente Nazionale faccio innanzitutto i complimenti ai sindaci eletti al primo turno in tutta Italia, ed invio il massimo sostegno a chi inizia oggi altre due settimane di campagna elettorale in vista dei ballottaggi.

Rivolgo il mio pensiero ad una città come Venezia dove, smentendo tutti i pronostici di una sinistra troppo ottimista ma lontana dalle persone, i cittadini hanno confermato la buona amministrazione del governo di centrodestra a guida moderata.

Il successo della linea di Venturini dimostra la capacità delle forze del Ppe di attrarre il voto civico e centrista nelle grandi città, segno di un momento di forte centralità per la componente liberale e popolare della coalizione di centrodestra, garanzia di successo e di fiducia da parte dei cittadini.

Volevo spendere due parole in particolare su Reggio Calabria, dove Alternativa Popolare e tutto il centrodestra si sono resi protagonisti di una netta e schiacciante affermazione, riprendendo la guida della città dopo tredici anni.

Il primo pensiero lo rivolgo al nostro coordinatore regionale Massimo Ripepi, che si è speso con tutte le sue energie in prima persona alla guida della lista di Alternativa Popolare, confermandosi come candidato più votato della nostra lista ed entrando meritatamente in consiglio comunale. Il 4,82% dei consensi raccolti da Alternativa Popolare, con due consiglieri eletti, rappresenta parimenti un onore e una responsabilità nei confronti del territorio, la cui continuità potrà essere garantita solo con l’impegno e la buona amministrazione.

Un pensiero particolare lo rivolgo al neosindaco Francesco Cannizzaro, che diventa sindaco con più dei due terzi dei voti dei reggini al primo turno: un’affermazione non scontata, sudata ma meritatissima. Un mandato forte che comporta grandi aspettative nei confronti della nuova giunta cittadina.

Francesco ha fatto una scelta coraggiosa: uscire dalla “zona di comfort” romana tornando nel suo territorio, consumando le suole delle scarpe, quartiere dopo quartiere, in una campagna elettorale passata tra i reggini, ascoltandone le esigenze e proponendo soluzioni nuove per il buon governo della città. I cittadini lo hanno premiato, e adesso si aspettano una vera e propria rivoluzione amministrativa di Reggio, e noi lavoreremo per non deluderli.

Alternativa Popolare ha fatto con generoso impegno la sua parte, mettendosi in gioco con una squadra affiatata e appassionata per dare il via a una nuova rivoluzione amministrativa a Reggio, spinta dai valori popolari di gestione virtuosa dei territori. Dunque, a Massimo Ripepi, a Francesco Cannizzaro e a tutti i candidati e militanti di Alternativa Popolare e della coalizione vanno le mie più grandi congratulazioni. Il lavoro di questi mesi deve essere un punto di partenza e un modello da estendere su tutto il territorio nazionale, per dare al centrodestra la veste di una forza sicura e di governo, guidata dalla imprescindibile spinta popolare che noi, da Reggio a tutta Italia, stiamo costruendo giorno dopo giorno», conclude Paolo Alli, presidente Nazionale di Alternativa Popolare.