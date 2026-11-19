Il procuratore di Catanzaro indica nell'indifferenza e nella rassegnazione alcuni dei terreni culturali su cui prosperano le mafie. Dalle scuole all'università, la sfida è formare cittadini capaci di riconoscere l'ingiustizia e scegliere la responsabilità

La rivolta delle coscienze come fondamento di un progetto di emancipazione civile e sociale del Mezzogiorno. È uno dei tratti qualificanti del pensiero di Salvatore Curcio, procuratore della Repubblica di Catanzaro, magistrato di profonda sensibilità umana e pedagogica, che ha attribuito alla questione educativa un ruolo centrale nella lotta alle mafie.

Il fondamento morale del suo magistero civile risiede nel principio della responsabilità della persona. Nella lettura che Curcio offre della storia delle mafie, la questione criminale investe la qualità culturale della società, i suoi sistemi di relazione, i suoi modelli di formazione umana.

Centrale nel suo pensiero è la questione dell’indifferenza. Particolarmente efficace la denuncia della «controcultura dell’oramai»: un dispositivo mentale attraverso cui si legittima il disimpegno sociale, si metabolizza l’ingiustizia, si rinuncia alla possibilità stessa del cambiamento. Si finisce così per introiettare una pedagogia della rassegnazione e della mesta accettazione di un grigio presente.

L’indifferenza non è una categoria neutra nella storia delle mafie. È una forma di esercizio dell’irresponsabilità individuale e collettiva. Quello dell’indifferenza è l’alfabeto culturale di una società che ha smarrito la capacità di indignarsi di fronte alla negazione dei diritti della persona.

Le mafie sono sistemi di relazioni che si alimentano dentro la società, nei suoi circuiti economici, politici e professionali. Hanno storicamente elaborato una pedagogia della sudditanza, costruito modelli di affermazione sociale, educato intere generazioni alla cultura del favore e della dipendenza.

Significativa è inoltre la denuncia di Curcio della domanda sociale di illegalità. Non si comprende la storia delle mafie senza analizzare le responsabilità della borghesia mafiosa, di quei segmenti della società che ricercano il servizio criminale come strumento di arricchimento e di esercizio del potere. La questione mafiosa è anche una questione di cultura delle classi dirigenti come sostenuto anche da Isaia Sales nel suo bellissimo libro “Storia dell’Italia mafiosa”.

Occorre liberare la narrazione pubblica delle mafie da una lettura esclusivamente criminale ed emergenziale del fenomeno. La straordinaria azione repressiva dello Stato (anche in Calabria) non esaurisce il campo di lavoro dell’antimafia. C’è un problema storico di formazione delle coscienze, di qualità morale della società, di destrutturazione dell’alfabeto culturale del potere mafioso.

Su questi temi Curcio ha sviluppato un intenso dialogo con il mondo della formazione. Il rapporto con gli studenti dell’Università della Calabria si è consolidato nel corso di questi anni. Ricordo il seminario «Per una Pedagogia del Noi» del novembre 2024 e, più recentemente, l’incontro di agosto a San Leonardo di Cutro, in un bene confiscato alla ’ndrangheta. Non è casuale che Curcio abbia scelto di parlare di educazione anche ai giovani che domani insegneranno nelle nostre scuole. Lo ha fatto il 4 novembre scorso a Catanzaro, all’Università Magna Graecia, inaugurando le attività del corso interateneo in Scienze della Formazione Primaria.

La questione posta dal procuratore della Distrettuale Antimafia di Catanzaro riguarda anzitutto la formazione umana e morale di chi educa. Il problema dell’autorità, del suo esercizio nella relazione educativa, va letto nella prospettiva della costruzione della libertà della persona sin dagli anni dell’infanzia.

L’educazione non è un processo neutrale. Può essere funzionale alla conservazione dei rapporti di potere oppure diventare una pratica di emancipazione della persona. Educare sin dall’infanzia al riconoscimento dell’altro, alla gestione non violenta dei conflitti, alla distinzione tra autorità e autoritarismo significa intervenire sui fondamenti antropologici della cultura mafiosa.

La costruzione del senso dello Stato passa attraverso processi di coscientizzazione, di educazione alla cultura dei diritti di prossimità, di emancipazione della persona dalle logiche della subalternità. Nei territori della ferita, dove la disuguaglianza sociale e la negazione dei diritti hanno storicamente alimentato forme (violente) di sudditanza, la credibilità delle istituzioni assume un valore pedagogico fondamentale.

Si educa alla giustizia testimoniando la giustizia. Il richiamo di Curcio alla figura umana e morale del giudice Rosario Livatino ripropone la centralità della testimonianza nei processi educativi. Non si può educare alla responsabilità senza assumersi la responsabilità delle proprie azioni, così come non si può educare alla cura senza farsi carico delle ferite dell’altro.

Alla qualità della sua cultura giuridica Salvatore Curcio unisce una concezione morale del servizio allo Stato. La scelta di dedicare parte del proprio tempo all’incontro con i giovani dice molto del suo modo di intendere la funzione del magistrato nella vita democratica del Paese.

La storia del Mezzogiorno ci pone di fronte a un compito educativo: far maturare nelle coscienze il rifiuto dell’ingiustizia, educare le nuove generazioni a non rassegnarsi alla negazione dei diritti. Curcio sta costruendo un modello di impegno culturale e pedagogico destinato a segnare una pagina importante nella storia dell’antimafia sociale calabrese e meridionale.

L’etica della responsabilità e dei doveri di cittadinanza, la pedagogia del noi e della cura, i processi di coscientizzazione delle giovani generazioni costituiscono il nucleo di un’educazione al cambiamento che libera la speranza e accende la luce del futuro. Perché il domani appartiene a noi. A tutti noi. Nessuno escluso.