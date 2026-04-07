C’è una scena che ormai è diventata normale: ragazzi seduti accanto ai genitori, tutti nello stesso spazio, ma ognuno con gli occhi sul proprio telefono. Non è distanza fisica, è qualcosa di più sottile.

Si sta insieme, ma senza esserci davvero.

La dipendenza digitale non riguarda solo i giovani, ma colpisce sempre di più il cuore delle famiglie. I ragazzi sono i più esposti: crescono dentro un mondo fatto di notifiche, video brevi e connessioni continue. App come TikTok e Instagram non lasciano pause, tengono incollati allo schermo senza quasi accorgersene.

Il problema non è la tecnologia in sé, ma lo spazio che si prende. Sempre più grande. Sempre più centrale.

E così succede che si parla meno, si condivide meno, si ascolta meno. Dentro le famiglie questo cambiamento si sente forte. Le conversazioni si accorciano, i silenzi aumentano, e spesso vengono riempiti dallo scorrere continuo di contenuti.

Ma c’è un aspetto ancora più profondo che vale la pena considerare.

Chi si occupa di comunicazione lo sa bene: comunicare è complesso. Richiede uno sforzo continuo per mettersi nei panni dell’altro, e non sempre funziona. Anzi, molto spesso i messaggi vengono fraintesi, anche nelle relazioni più strette.

Per questo, prima ancora di parlare delle potenzialità straordinarie dei social, è necessario soffermarsi sulle loro criticità. Non per demonizzarli, ma per comprenderli davvero, con uno sguardo più maturo e consapevole. Un po’ come accade nelle relazioni: superata la fase dell’entusiasmo iniziale, si inizia a vedere anche ciò che non funziona. Ed è proprio lì che può nascere una consapevolezza più autentica.

Non è solo una questione di tempo passato online. È il modo in cui stanno cambiando i rapporti.

Si afferma un bisogno continuo di mostrarsi, di essere visti, di ricevere conferme. Una forma di esibizionismo che rischia di diventare ossessiva. Allo stesso tempo, le relazioni diventano più fragili, più veloci. Ci si lega e ci si allontana con facilità, mentre chi è vicino davvero, nella vita quotidiana, rischia di passare in secondo piano.

E qui che la dipendenza digitale diventa qualcosa di più profondo: non solo distrazione, ma distanza emotiva.

In alcuni casi lascia segni reali nei rapporti familiari, creando incomprensioni, chiusure, difficoltà a comunicare. Anche perché, spesso senza accorgercene, siamo più influenzati di quanto crediamo. I social non sono solo strumenti neutri: orientano desideri, percezioni, aspettative. Mostrano versioni filtrate della realtà e, nel farlo, modificano il modo in cui guardiamo noi stessi e gli altri.

Basta pensare ai numeri: miliardi di persone nel mondo utilizzano i social ogni giorno. Una rete enorme che, paradossalmente, funziona come un “piccolo mondo” in cui tutti sono vicini, connessi, raggiungibili in pochi passaggi. Una vicinanza che può essere una grande opportunità, ma anche una fonte di pressione, confronto continuo e senso di inadeguatezza.

Entrano così in gioco fenomeni sempre più diffusi:

la paura di essere esclusi (FOMO),

il bisogno costante di approvazione,

il confronto con vite apparentemente perfette,

fino a forme più evidenti come il “phubbing”, cioè ignorare chi abbiamo davanti per guardare lo smartphone.

Tutti segnali di un equilibrio che si sta spostando.

In questo scenario si inserisce un'iniziativa che prova a mandare un messaggio diverso. Il Dipartimento per le politiche contro la droga e le dipendenze, insieme alla Lega Serie B, ha scelto di portare il tema negli stadi della Serie B. Durante alcune giornate di campionato verrà trasmesso uno spot prima delle partite, con un invito semplice: mettere in pausa lo smartphone.

Un gesto piccolo, ma simbolico. Perché lo stadio è uno dei luoghi dove si vive ancora un’esperienza condivisa, reale. Dove si esulta, si soffre, si partecipa insieme. Ed è proprio lì che si prova a ricordare quanto sia importante esserci davvero, senza distrazioni.

La campagna prosegue anche fuori, con il supporto della Rai e sui social attraverso l’hashtag #mettiviailcellulare. Un modo per coinvolgere soprattutto i più giovani, parlando il loro linguaggio.

Il punto non è vietare, né demonizzare. Sarebbe inutile.

La vera sfida è culturale. Riguarda le famiglie, prima di tutto. Ritrovare momenti senza schermo, ricostruire spazi di dialogo, dare valore alla presenza.

Conoscere i rischi della comunicazione digitale, infatti, non serve ad allontanarsene, ma a usarla meglio. Significa intercettare problemi spesso sottovalutati, nei nostri figli, nei nostri cari, ma anche in noi stessi.

Non a caso anche i governi stanno iniziando a muoversi. In diversi Paesi si studiano limiti per l’uso dei social tra i minori, e anche in Italia il tema è sempre più discusso. Segno che il problema non è più invisibile.

Alla fine la questione è semplice, ma decisiva: la tecnologia deve restare uno strumento, non diventare un sostituto delle relazioni.

Perché quando anche in famiglia si smette di parlarsi davvero, il rischio non è solo essere troppo connessi.

È perdere il legame più importante: quello con le persone che abbiamo accanto.

Buona comunicazione a tutti.